Shiva, annunciato un tour nei palazzetti nel 2026: tutte le date

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Ad aprile il rapper ha pubblicato Santana Money Gang in collaborazione con Sfera Ebbasta. Il lavoro ha raggiunto la vetta della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia conquistando anche un doppio disco di platino

Otto appuntamenti live in giro per l’Italia: da Mantova a Torino passando per Milano, Napoli e molte altre città. Shiva ha appena annunciato la nuova tournée nei palazzetti in programma nel maggio del prossimo anno. Biglietti già in vendita.

shiva, le date del tour 2026

Il 4 maggio 2026 il rapper darà il via alla nuova serie di concerti dal palco del PalaUnical di Mantova. Successivamente, l’artista approderà a Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in scena il 23 maggio all’Inalpi Arena. Visto il veloce sold out della prima data milanese, Shiva ha annunciato un secondo appuntamento all’Unipol Forum. Biglietti in vendita. Questo il calendario completo del tour:

  • 4 maggio, Mantova - PalaUnical
  • 6 maggio, Milano - Unipol Forum
  • 8 maggio, Roma - Palazzo dello Sport
  • 12 maggio, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 14 maggio, Napoli - Palapartenope
  • 16 maggio, Bologna - Unipol Arena
  • 20 maggio Milano - Unipol Forum
  • 23 maggio, Torino - Inalpi Arena

Ad aprile Shiva ha pubblicato Santana Money Gang in collaborazione con Sfera Ebbasta (FOTO). Il lavoro ha raggiunto la vetta della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia conquistando un doppio disco di platino. L'album, contenente dodici brani, è stato trainato dal singolo Neon

 

A settembre i due rapper sono stati protagonisti di un grande concerto sul palco di Fiera Milano Live. Nel corso degli anni Shiva ha ottenuto numerose certificazioni, per la precisione 41 dischi d’oro e 56 dischi di platino.

Dopo il primo album Tempo anima distribuito nel 2017, Shiva si è affermato come uno degli artisti più influenti della scena rap. Tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo Milano Demons e Milano Angels, usciti rispettivamente nel 2022 e nel 2024. Per quanto riguarda i brani, citiamo Soldi puliti, Niente da perdere e Syrup. Spazio anche alle collaborazioni: da Auto blu con gli Eiffel 65 a Calmo con Thasup passando per Everyday con Takagi & Ketra, Anna e Geolier (FOTO).

