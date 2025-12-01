Elodie, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo lo spettacolo di Torino, sabato 6 dicembre Elodie chiuderà la tournée con un'ultima data al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Non salgo mai sul palco da sola: questo show vive grazie a un’infinità di cuori e di mani”
Il 1° dicembre Elodie sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino per la penultima data della tournée nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Bagno a mezzanotte: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie a torino, la possibile scaletta
Penultimo appuntamento con il tour di Elodie. Lunedì 1° dicembre l’artista porterà musica ed energia sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite allo spettacolo allo stadio San Siro nel giugno di quest’anno:
Apertura
- Tribale
- Black Nirvana
- Guaranà / Hung Up | Feel Love
- La coda del diavolo
Atto primo: Audace
- Intro
- Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
- Mi ami mi odi
- Cuore nero / Anche stasera
- Ok respira
- Folle città (con Achille Lauro)
- Rolls Royce (con Achille Lauro)
- America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
- Andromeda
- Vertigine
- Niente canzoni d’amore
- Feeling
- Pensare male
- Purple in the Sky
- Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
- Pop porno
- Red light
- Ascendente
- Elle
- Strobo
- Euphoria
- Lontano da qui
- A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
- Tutta colpa mia
- Due
- Dimenticarsi alle 7
Encore
- Hold On / Pazza musica
- Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
- Margarita
- Bagno a mezzanotte
A giugno Elodie (FOTO) è stata protagonista di due spettacoli allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: “Faccio fatica ancora a riprendermi. Davvero grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questi due show e agli amici che sono venuti a trovarmi sul palco”.
Dopo il concerto di Torino, sabato 6 dicembre Elodie chiuderà il tour con un ultimo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma. In occasione della prima data nella Città Eterna, l’artista ha raccontato: “Non salgo mai sul palco da sola: questo show vive grazie a un’infinità di cuori e di mani”.
Nel febbraio di quest’anno Elodie è tornata in gara con Dimenticarsi alle 7 al Festival di Sanremo. L’artista conta altre tre partecipazioni alla kermesse musicale: nel 2017 con Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due. A maggio l’artista ha pubblicato il nuovo album Mi ami mi odi, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro OK. Respira contenente Vertigine, Tribale e Proiettili (ti mangio il cuore) con Joan Thiele (FOTO).
