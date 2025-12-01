Elodie, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo lo spettacolo di Torino, sabato 6 dicembre Elodie chiuderà la tournée con un'ultima data al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Non salgo mai sul palco da sola: questo show vive grazie a un’infinità di cuori e di mani”

Il 1° dicembre Elodie sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino per la penultima data della tournée nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Bagno a mezzanotte: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a torino, la possibile scaletta Penultimo appuntamento con il tour di Elodie. Lunedì 1° dicembre l’artista porterà musica ed energia sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite allo spettacolo allo stadio San Siro nel giugno di quest’anno: Apertura Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo Atto primo: Audace Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini) Atto secondo: Galattica Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set Atto terzo: Erotica Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti Atto quarto: Magnetica Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7 Encore Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

A giugno Elodie (FOTO) è stata protagonista di due spettacoli allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: “Faccio fatica ancora a riprendermi. Davvero grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questi due show e agli amici che sono venuti a trovarmi sul palco”. Dopo il concerto di Torino, sabato 6 dicembre Elodie chiuderà il tour con un ultimo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma. In occasione della prima data nella Città Eterna, l’artista ha raccontato: “Non salgo mai sul palco da sola: questo show vive grazie a un’infinità di cuori e di mani”. Approfondimento Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip