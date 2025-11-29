Il musicista vogherese torna con un brano uscito nelle scorse ore sugli store digitali e in radio. Da venerdì 28 novembre, l'artista ripropone quella combinazione di sincerità e potenza espressiva che negli anni ha definito il suo percorso. Dopo Bologna sotto i portici e Liquirizia, il nuovo singolo anticipa il disco atteso per gennaio 2026 per l’etichetta Il Piccio Records, proseguendo la costruzione di un progetto che, traccia dopo traccia, mostra una crescente solidità autoriale

Massaroni Pianoforti è tornato con il nuovo singolo Poveri figli, un tassello che compone pian piano il puzzle da cui emergerà l'atteso album del 2026. L'artista vogherese, classe 1976, ha sfornato nelle scorse ore la canzone, disponibile sugli store digitali e in radio da venerdì 28 novembre, proponenedo quella che oramai è la sua cifra stilistica: una combinazione di sincerità e potenza espressiva che negli anni ha definito il suo percorso. Dopo Bologna sotto i portici e Liquirizia, il nuovo singolo anticipa il disco atteso per gennaio 2026 per l’etichetta Il Piccio Records, proseguendo la costruzione di un progetto che, traccia dopo traccia, mostra una crescente solidità autoriale.

Un brano che prepara il terreno al nuovo progetto Il cammino che conduce al nuovo album si arricchisce con Poveri figli, terzo inedito destinato a confluire nel lavoro in uscita nel 2026. Il singolo prosegue la linea tracciata dai precedenti, confermando la capacità di Massaroni Pianoforti di elaborare un linguaggio musicale che unisce incisività, ironia e un'impronta personale immediatamente riconoscibile. La pubblicazione contribuisce a delineare il quadro sonoro del disco, grazie anche al ruolo del fratello e collaboratore Andrea Massaroni, figura centrale nella costruzione dell'identità artistica del cantautore.

Le parole dell'autore: un brano che sfugge alle definizioni La presentazione del singolo è accompagnata da una dichiarazione di Massaroni Pianoforti che esprime con disarmante franchezza la difficoltà di spiegare un lavoro nato in modo così diretto: "Per la prima volta mi trovo in seria difficoltà nel descrivere a parole questo terzo inedito che anticipa l'uscita del mio nuovo album e mi scuso per questo, ma la spiegazione di Poveri Figli è la canzone stessa che andrete ad ascoltare", dice Massaroni Pianoforti. "Unico consiglio che vi posso dare è di alzare il volume delle casse e di farvi prendere da questa ritmica incalzante e da un testo che non le mando certo a dire assumendomi tutte le responsabilità del caso. Buona visione anzi no, buon ascolto!". Una riflessione che conferma il carattere istintivo del brano, costruito per comunicare più con il ritmo e le parole che con descrizioni esterne.

Il testo della canzone Le parole della canzone Poveri figli offrono uno spaccato acceso e provocatorio del rapporto con la televisione e con un immaginario collettivo che appare affollato di figure invadenti, consigli non richiesti e contraddizioni quotidiane. Massaroni Pianoforti dipinge un quadro critico e ironico, che non rinuncia a una certa amarezza di fondo. Di seguito trovate il testo completo: Poveri figli Ma che cosa ce ne frega

di tutte quelle zecche

attaccate al sedere

del televisore

che si danno alla gente

discorrendo di niente

è così deprimente quasi che la colpa è nostra

se spingiamo la giostra

ogni canale mette in mostra

più di una faccia tosta

che dispensa consigli

che ti mostra gli artigli

oh poveri figli della televisione televisione boom ma di cosa ti lamenti

cosa mostri i tuoi denti

torna solo quando hai fame

e impiega meglio i tuoi venti

prenditela con calma

un laureato è una salma

ha contate le ore ma per favore

sei uscito con un calcio in culo

e vuoi che ti chiami dottore

non scherzare ma per fortuna c’è la televisione televisione boom l'unica soluzione alla crisi sociale

o meglio personale ma che cosa ce ne importa

di chi mangia la torta

se poi devi stare a dieta

e un influencer ti esorta

a stringere la cinghia

sotto la sua giacca scura (già)

buchi alla cintura quasi che la colpa è nostra

se viviamo da cani

in questo circo di caimani

per sentirci umani

siamo lillipuziani

presi senza un domani

a calci in culo dai nani ma per fortuna c’è la televisione televisione boom

l'unica soluzione alla crisi sociale

o meglio personale televisione televisione boom

ecco la soluzione alla crisi mondiale televisione televisione

televisione in tele.

La produzione: il ruolo di Andrea Massaroni e della squadra creativa La costruzione sonora del brano coinvolge un nucleo artistico ormai rodato. Testo e musica sono di Gianluca Massaroni, mentre la produzione artistica è firmata da Andrea Di Giambattista e Andrea Massaroni, presenza determinante nel dare continuità all'evoluzione musicale del progetto. Il mix è affidato ad Andrea 'Giamba' Di Giambattista e il master a Simone Giorgi. Il singolo viene pubblicato da Il Piccio Records, con la distribuzione di Audioglobe / The Orchard. Il Piccio Booking gestisce l'attività live e le grafiche sono realizzate da Marta Fioravanti.