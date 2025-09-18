Antonello Venditti in concerto all'Arena di Verona, la scaletta

Esplora tutte le offerte Sky
Antonello Venditti in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Musica
©Getty

In un'Arena sold-out, il cantautore chiuderà - giovedì 18 settembre - il suo ultimo tour, organizzato per celebrare i quarant'anni di Notte prima degli esami

Il tour estivo di Antonello Venditti - che celebrava i quarant'anni di Notte prima degli esami - sta per concludersi. L'ultimo appuntamento? Giovedì 18 settembre, in un'Arena di Verona sold-out.

Antonello Venditti all'Arena di Verona

"Grazie a tutti, tra poco quest’Arena meravigliosa sarà tutta per me": così Antonello Venditti  ha detto qualche giorno fa sul palco dei Tim Music Awards. Il suo tour estivo, d'enorme successo, ha festeggiato i quarant'anni della sua intramontabile hit. Perché è così amata anche adesso Notte prima degli esami"È una canzone che ci riguarda tutti, i ragazzi che devono fare gli esami e i loro professori, i genitori ma anche i nonni. È un rito che si perpetua", ha spiegato Venditti. Confessando che, l'idea che ogni anno ci siano anno centinaia di migliaia di ragazzi che si confrontano con angosce, speranza e amicizia, lo commuove di continuo.

La scaletta

La scaletta del concerto di Antonello Venditti all'Arena di Verona non è stata svelata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist del tour estivo:

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Sara

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Cuore

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Unica

Amici mai

Alta marea

In questo mondo di ladri

Roma capoccia

