Antonello Venditti in concerto all'Arena di Verona, la scaletta

Il tour estivo di Antonello Venditti - che celebrava i quarant'anni di Notte prima degli esami - sta per concludersi. L'ultimo appuntamento? Giovedì 18 settembre, in un'Arena di Verona sold-out.

Antonello Venditti all'Arena di Verona

"Grazie a tutti, tra poco quest’Arena meravigliosa sarà tutta per me": così Antonello Venditti ha detto qualche giorno fa sul palco dei Tim Music Awards. Il suo tour estivo, d'enorme successo, ha festeggiato i quarant'anni della sua intramontabile hit. Perché è così amata anche adesso Notte prima degli esami? "È una canzone che ci riguarda tutti, i ragazzi che devono fare gli esami e i loro professori, i genitori ma anche i nonni. È un rito che si perpetua", ha spiegato Venditti. Confessando che, l'idea che ogni anno ci siano anno centinaia di migliaia di ragazzi che si confrontano con angosce, speranza e amicizia, lo commuove di continuo.