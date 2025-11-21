Il 19 novembre Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, ha varcato a sorpresa la soglia della sua vecchia scuola, la Dartford Grammar School nel Kent, per visitare il Mick Jagger Centre, che celebra il 25esimo anniversario. L’artista, 82 anni, ha ringraziato gli insegnanti di musica del centro di arti performative (aperto nel 2000 e sede della Dartford Music School e della Dartford Symphony Orchestra), che “hanno ispirato bambini e ragazzi nella loro carriera musicale”. Il musicista ha precisato alla BBC che i giovani che aspirano a una carriera nel mondo della musica hanno bisogno di “molta fortuna” e ha consigliato alla prossima generazione di musicisti di “lavorare sodo e non arrendersi”. Quando lui era bambino, “la musica non era una vera e propria carriera”, ma “tutto è cambiato molto, molto rapidamente all’inizio degli anni Sessanta, e io sono salito sul carrozzone”. Nel festeggiare il 25esimo anniversario del Mick Jagger Centre, l’artista ha ammesso che visitare la sua ex scuola “mi riporta alla mentre un sacco di ricordi, ed è bello vedere che i ragazzi sembrano felici”. Il cantante finanzia inoltre il progetto Red Rooster, che offre lezioni gratuite di musica, anche nelle scuole primarie. “Se riesci a esprimerti attraverso il canto, il teatro, l’arte, la danza, tutte queste cose sono importanti”, ha aggiunto Jagger. “A dire il vero, il mio coinvolgimento è stato piuttosto minimo, ma mi sento legato a questo progetto e penso che tutte le persone coinvolte abbiano fatto un lavoro davvero meraviglioso”. Il preside dell’istituto, Julian Metcalf, ha definito la visita del frontman dei Rolling Stones “molto speciale e la ciliegina sulla torta”. Infatti, “ha completamente smentito il vecchio adagio secondo cui non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi. Che persona davvero adorabile”, ha detto a BBC Radio Kent. Jagger ha anche assistito a un concerto degli studenti, che “gli è piaciuto moltissimo”, e si è poi esibito con loro. “È stato incredibile da vedere”, ha proseguito il preside. “Puoi portare il ragazzo fuori da Dartford, ma non potrai mai portare il Dartford fuori dal ragazzo. Ha mantenuto un vero interesse per Kent, per Dartford e per ciò che accade nella scuola”. Dopo la visita, Jagger ha condiviso su Instagram alcuni scatti della giornata, accompagnati dalla didascalia: “È stato un grande privilegio per me visitare oggi la mia vecchia scuola e incontrare alcuni dei giovani studenti. Mi è piaciuto molto sentirli cantare e suonare!”.