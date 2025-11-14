Soundgarden, la reunion per la Rock and Roll Hall of Fame 2025

Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd e Hiro Yamamoto si sono ritrovati sul palco del Peacock Theater di Los Angeles in occasione della cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame 2025
In occasione della cerimonia di premiazione della Rock and Roll Hall of Fame 2025, Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd e Hiro Yamamoto si sono ritrovati riunendo così i Soundgarden. I quattro musicisti hanno omaggiato il leader Chris Cornell, scomparso nel maggio del 2017.
soundgarden, la reunion
Sabato 8 novembre il Peacock Theater di Los Angeles ha ospitato la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame 2025 in cui i Soundgarden sono stati insigniti del riconoscimento. Il gruppo di Seattle è stato rappresentato da Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd e Hiro Yamamoto.
Inoltre, i quattro musicisti, affiancati da Brandi Carlile e Taylor Momsen, si sono esibiti con Black Hole Sun. Come riportato del Los Angeles Times, Matt Cameron ha raccontato: ”È bello sentire la potenza della musica che abbiamo creato, ma è anche estremamente agrodolce non averlo con noi. Nelle poche occasioni in cui abbiamo eseguito questa musica dopo la sua scomparsa - sono state soltanto poche occasioni - è incoraggiante, ma è anche molto, molto agrodolce".
Matt Cameron ha aggiunto: “È bello poter continuare a contribuire alla musica e avere magari le nuove generazioni ispirate da ciò che ci muoveva come band, ovvero l'espressione di sé stessi, la collaborazione e la fiducia nel proprio istinto e cose del genere. Credo sia bello trasmettere questa capacità ad altri giovani musicisti".
Kim Thayil ha riflettuto sulla nascita della formazione: "Chris avrebbe detto 'Ricordi quando io, te e Hiro, sedevamo in una stanza e parlavamo delle band che ci piacevano davvero... e che ci hanno influenzato a suonare insieme?’ È come dire 'Beh, questo è il tipo di band che dovremmo essere. La band che ci fa venire voglia di stare insieme e suonare musica’”.
Infine, i musicisti stanno lavorando a brani registrati con Chris Cornell, Matt Cameron ha raccontato: “Quando siamo stati in grado di lavorare nuovamente alla musica, tutto è tornato a concentrarsi su quanto la musica sia ancora potente e significativa per noi. Credo che ci stiamo avvicinando a questo progetto con l'intento di renderlo naturale e reale, e a questo punto del gioco ci sono alcune cose che sembrano fantastiche”.
