Soundgarden, la reunion per la Rock and Roll Hall of Fame 2025

In occasione della cerimonia di premiazione della Rock and Roll Hall of Fame 2025, Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd e Hiro Yamamoto si sono ritrovati riunendo così i Soundgarden . I quattro musicisti hanno omaggiato il leader Chris Cornell, scomparso nel maggio del 2017.

Inoltre, i quattro musicisti, affiancati da Brandi Carlile e Taylor Momsen, si sono esibiti con Black Hole Sun. Come riportato del Los Angeles Times , Matt Cameron ha raccontato: ”È bello sentire la potenza della musica che abbiamo creato, ma è anche estremamente agrodolce non averlo con noi. Nelle poche occasioni in cui abbiamo eseguito questa musica dopo la sua scomparsa - sono state soltanto poche occasioni - è incoraggiante, ma è anche molto, molto agrodolce".

Sabato 8 novembre il Peacock Theater di Los Angeles ha ospitato la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame 2025 in cui i Soundgarden sono stati insigniti del riconoscimento. Il gruppo di Seattle è stato rappresentato da Matt Cameron , Kim Thayil , Ben Shepherd e Hiro Yamamoto .

Matt Cameron ha aggiunto: “È bello poter continuare a contribuire alla musica e avere magari le nuove generazioni ispirate da ciò che ci muoveva come band, ovvero l'espressione di sé stessi, la collaborazione e la fiducia nel proprio istinto e cose del genere. Credo sia bello trasmettere questa capacità ad altri giovani musicisti".

Kim Thayil ha riflettuto sulla nascita della formazione: "Chris avrebbe detto 'Ricordi quando io, te e Hiro, sedevamo in una stanza e parlavamo delle band che ci piacevano davvero... e che ci hanno influenzato a suonare insieme?’ È come dire 'Beh, questo è il tipo di band che dovremmo essere. La band che ci fa venire voglia di stare insieme e suonare musica’”.