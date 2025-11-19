Rkomi, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, Rkomi proseguirà il tour portando la sua musica in numerose altre città italiane: da Padova a Cremona passando per Bologna, Torino, Bari, Ancona, Roma, Brescia e Parma
Mercoledì 19 novembre Rkomi (FOTO) sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento della tournée teatrale del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
rkomi a firenze, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento live con la musica di Rkomi. Il 19 novembre il rapper salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara, questo l’indirizzo: via Fabrizio De Andrè ang. Lungarno Aldo, 50136, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Partire da te non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Apnea a Insuperabile passando per Dirti no, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Decrescendo uscito nel maggio di quest’anno. Queste le canzoni eseguite alla data zero del tour:
PRIMO ATTO
- Io in terra / 4Z
- Milano bachata
- Apnea da un po’
- Vorrei
- Vent’anni
- Solletico
- Visti dall’alto
- Il ritmo delle cose
- Gravità + Dove gli occhi non arrivano
- Vuoi una mano
- Dirti no
- Blu
- Apnea
- Così piccoli
- Non c’è amore con Lazza
- Cancelli di mezzanotte
SECONDO ATTO
- Mai più
- Ossigeno
- Dieci ragazze
- Acqua calda e limone
- Diecimila voci
- Brutti ricordi con Bresh
- Ridere di te
- Partire da te
- Insuperabile
- Sto bene al mare con Sayf
- Luna piena
- La coda del diavolo
- Nuovo range
- Il ritmo delle cose
Dopo il concerto di Firenze, Rkomi proseguirà il tour portando la sua musica in numerose altre città italiane: da Padova a Cremona passando per Bologna, Torino, Bari, Ancona, Roma, Brescia e Parma. Ecco il calendario con tutti i prossimi appuntamenti in programma:
- 20 novembre - PADOVA, Gran Teatro Geox
- 23 novembre - BOLOGNA, Europauditorium
- 25 novembre - TORINO, Teatro Colosseo
- 27 novembre - BARI, Teatro Team
- 29 novembre - ANCONA, Teatro delle Muse
- 30 novembre - ROMA, Auditorium Parco della Musica
- 4 dicembre - BRESCIA, Teatro Dis_play
- 10 dicembre - PARMA, Teatro Regio
- 12 dicembre - CREMONA, Teatro Ponchielli
Quest’estate Rkomi è stato tra i protagonisti delle classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Sayf. Tra i suoi duetti citiamo anche La coda del diavolo con Elodie (FOTO), Blu con Elisa, Vento sulla Luna con Annalisa, Milano bachata con Marracash e Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso. Ricordiamo anche il joint album No Stress con Irama.
Sanremo 2025, Rkomi in gara con la canzone Il ritmo delle cose. FOTO
Rkomi è tra i ventinove Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A tre anni dal debutto sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Insuperabile', l'artista torna in gara con la canzone 'Il ritmo delle cose'