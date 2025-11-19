Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rkomi, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo di Firenze, Rkomi proseguirà il tour portando la sua musica in numerose altre città italiane: da Padova a Cremona passando per Bologna, Torino, Bari, Ancona, Roma, Brescia e Parma

Mercoledì 19 novembre Rkomi (FOTO) sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento della tournée teatrale del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rkomi a firenze, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento live con la musica di Rkomi. Il 19 novembre il rapper salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara, questo l’indirizzo: via Fabrizio De Andrè ang. Lungarno Aldo, 50136, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Partire da te non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Apnea a Insuperabile passando per Dirti no, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Decrescendo uscito nel maggio di quest’anno. Queste le canzoni eseguite alla data zero del tour:

 

PRIMO ATTO

  • Io in terra / 4Z
  • Milano bachata
  • Apnea da un po’
  • Vorrei
  • Vent’anni
  • Solletico
  • Visti dall’alto
  • Il ritmo delle cose
  • Gravità + Dove gli occhi non arrivano
  • Vuoi una mano
  • Dirti no
  • Blu
  • Apnea
  • Così piccoli
  • Non c’è amore con Lazza
  • Cancelli di mezzanotte

 

SECONDO ATTO

  • Mai più
  • Ossigeno
  • Dieci ragazze
  • Acqua calda e limone
  • Diecimila voci
  • Brutti ricordi con Bresh
  • Ridere di te
  • Partire da te
  • Insuperabile
  • Sto bene al mare con Sayf
  • Luna piena
  • La coda del diavolo
  • Nuovo range
  • Il ritmo delle cose

Approfondimento

Rkomi in tour: “Ho sentito la necessità di ritrovare una casa"

Dopo il concerto di Firenze, Rkomi proseguirà il tour portando la sua musica in numerose altre città italiane: da Padova a Cremona passando per Bologna, Torino, Bari, Ancona, Roma, Brescia e Parma. Ecco il calendario con tutti i prossimi appuntamenti in programma:

  • 20 novembre - PADOVA, Gran Teatro Geox
  • 23 novembre - BOLOGNA, Europauditorium
  • 25 novembre - TORINO, Teatro Colosseo
  • 27 novembre - BARI, Teatro Team
  • 29 novembre - ANCONA, Teatro delle Muse
  • 30 novembre - ROMA, Auditorium Parco della Musica
  • 4 dicembre - BRESCIA, Teatro Dis_play
  • 10 dicembre - PARMA, Teatro Regio
  • 12 dicembre - CREMONA, Teatro Ponchielli

Approfondimento

Marco Mengoni, online videoclip di Sto bene al mare con Rkomi e Sayf

Quest’estate Rkomi è stato tra i protagonisti delle classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Sayf. Tra i suoi duetti citiamo anche La coda del diavolo con Elodie (FOTO), Blu con ElisaVento sulla Luna con Annalisa, Milano bachata con Marracash e Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso. Ricordiamo anche il joint album No Stress con Irama.

FOTOGALLERY

Credit Cosimo Buccolieri

Roma 2/12 /2023 Irama & Rkomi, singing on stage. during Irama & Rkomi "No Stress Tour", Italian singer Music Concert Nella foto: Rkomi
1/15
Approfondimenti

Sanremo 2025, Rkomi in gara con la canzone Il ritmo delle cose. FOTO

Rkomi è tra i ventinove Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A tre anni dal debutto sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Insuperabile', l'artista torna in gara con la canzone 'Il ritmo delle cose'

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

David Byrne, il nuovo singolo T Shirt è scritto con Brian Eno

Musica

Il panorama musicale internazionale accoglie un inatteso ritorno di sintonia creativa: David...

Terminator - Destino oscuro, cast del film con Arnold Schwarzenegger

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 19 novembre, il film del 2019 diretto da Tim  Miller,...

10 foto
Arnold Schwarzenegger stars in Skydance Productions and Paramount Pictures' "TERMINATOR: DARK FATE."

La casa nella prateria, Melissa Gilbert sul bacio sul set: "Nauseata"

Serie TV

La star della serie tv, che aveva interpretato la protagonista Laura Ingalls, si è opposta ai...

Elisa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Nei prossimi giorni la cantautrice porterà la sua musica all’Unipol Arena di Bologna, al Palazzo...

Maurizio Lastrico ospite a Stories, domani alle 21 su Sky TG24

Spettacolo

Dal 14 novembre nei panni di Gabriele Di Lillo, protagonista della serie Sky Original Call...

Spettacolo: Per te