Rkomi, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Nuovo appuntamento live con la musica di Rkomi . Il 19 novembre il rapper salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara , questo l’indirizzo: via Fabrizio De Andrè ang. Lungarno Aldo, 50136, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la voce di Partire da te non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Apnea a Insuperabile passando per Dirti no, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Decrescendo uscito nel maggio di quest’anno. Queste le canzoni eseguite alla data zero del tour:

Quest’estate Rkomi è stato tra i protagonisti delle classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Sayf. Tra i suoi duetti citiamo anche La coda del diavolo con Elodie (FOTO), Blu con Elisa, Vento sulla Luna con Annalisa, Milano bachata con Marracash e Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso. Ricordiamo anche il joint album No Stress con Irama.