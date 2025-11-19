Elisa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Nei prossimi giorni la cantautrice porterà la sua musica all’Unipol Arena di Bologna, al Palazzo dello Sport di Roma e all’Inalpi Arena di Torino
Giovedì 20 novembre Elisa sarà protagonista di un nuovo appuntamento del suo tour nei palazzetti. La cantautrice si esibirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa a firenze, la possibile scaletta del concerto
Attesa per il nuovo show di Elisa. Il 20 novembre l’artista porterà musica ed emozioni sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrò inizio alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Ecco i brani eseguiti al concerto all’Unipol Forum di Assago:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrynth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e July
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
Nei prossimi giorni Elisa sarà in concerto all’Unipol Arena di Bologna e al Palazzo dello Sport di Roma prima di salutare il pubblico con lo show in programma all’Inalpi Arena di Torino. Ad aprile l’artista (FOTO) tornerà in tour con altri otto appuntamenti live. Ecco il calendario completo:
- 22 novembre 2025 - Unipol Arena - Bologna
- 25 novembre 2025 - Palazzo dello Sport - Roma
- 28 novembre 2025 - Inalpi Arena - Torino
- 24 aprile 2026 - Palazzo del Turismo, Jesolo
- 26 aprile 2026 - Uniopol Forum, Milano
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
Martedì 11 novembre Elisa è stata tra gli ospiti del concerto di Luca Carboni all’Unipol Forum di Assago. Poche ore dopo lo show, la cantautrice ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi sono ritrovata in mezzo a un affetto enorme, a vivere un pezzo importante di una storia lunga e bellissima. Quando un artista è così immenso, i suoi confini diventano indefinibili. La sua essenza si distribuisce, si confonde con quella del suo pubblico. I suoi messaggi e i suoi testi sono così sentiti e condivisi e ormai patrimonio di tutti, da essere diventati parte di un racconto collettivo, intergenerazionale”.
