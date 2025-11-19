Elisa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Attesa per il nuovo show di Elisa. Il 20 novembre l’artista porterà musica ed emozioni sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo show avrò inizio alle ore 21.00 . Al momento l'artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Ecco i brani eseguiti al concerto all’Unipol Forum di Assago:

Martedì 11 novembre Elisa è stata tra gli ospiti del concerto di Luca Carboni all’Unipol Forum di Assago. Poche ore dopo lo show, la cantautrice ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi sono ritrovata in mezzo a un affetto enorme, a vivere un pezzo importante di una storia lunga e bellissima. Quando un artista è così immenso, i suoi confini diventano indefinibili. La sua essenza si distribuisce, si confonde con quella del suo pubblico. I suoi messaggi e i suoi testi sono così sentiti e condivisi e ormai patrimonio di tutti, da essere diventati parte di un racconto collettivo, intergenerazionale”.