Kiss, all'asta la chitarra di Ace Frehley

Tra il 19 novembre e il 5 dicembre il sito GottaHaveRockandRoll.com offrirà la Gibson Les Paul “Smoker” sunburst personalizzata e firmata del chitarrista, scomparso lo scorso ottobre all’età di 74 anni. L'aveva suonata anche nel tour d'addio del 2000-2001

Tra il 19 novembre e il 5 dicembre sarà all’asta la leggendaria chitarra Gibson Les Paul “Smoker” sunburst personalizzata e firmata di Ace Frehley, il chitarrista dei Kiss scomparso lo scorso ottobre all’età di 74 anni a causa di lesioni da trauma cranico contusivo conseguenti a una caduta nella sua casa di Morristown, nel New Jersey. Il musicista aveva utilizzato chitarre Smoker per gran parte della carriera, ma lo strumento messo in vendita tramite il sito GottaHaveRockandRoll.com risale all’inizio del millennio. Frehley l’aveva infatti suonato insieme ai Kiss sia durante lo Psycho Circus World Tour del 1999, sia nel successivo Farewell Tour del 2000-2001, l’ultimo con la sua presenza. Un rappresentante di GottaHaveRockandRoll.com ha dichiarato che la chitarra “arriva direttamente da Ace”. Il lotto contiene anche diverse foto di Frehley con lo strumento e un certificato di autenticità firmato.

LE CHITARRE "ACCESSORIATE" DI FUMO E LUCI Ace Frehley aveva spesso modificato le sue chitarre con effetti speciali che gli avevano permesso di arricchire i suoi assoli e riff con fumo, effetti pirotecnici e luci lampeggianti. Lo scorso anno, in un’intervista al canale YouTube Cassius Morris Official, il chitarrista aveva raccontato di aver prima provato a inserire dei fumogeni in una piccola cavità della Les Paul “Smoker”, che aveva poi acceso con un accendino. Tuttavia, il tentativo “aveva finito per mandare in tilt tutti i controlli di volume e tono”. Come riporta Ultimate Guitar, Frehley aveva ideato una soluzione con l’aiuto di un ingegnere. Aveva infatti rimosso il pickup al manico della chitarra, che lui non aveva mai usato, e nella cavità aveva inserito i fumogeni e una lampadina alogena, a sua volta collegata a un cavo che arrivava fino alla tavola armonica, dove un tecnico poteva attivare un’alimentazione phantom e accendere così entrambe le aggiunte. In seguito, per evitare incendi, aveva sostituito i fumogeni con una piccola macchina del fumo. In un’intervista rilasciata nel 2013 a Rolling Stone, Frehley aveva dichiarato di aver ispirato un’intera generazione di chitarristi non solo in qualità di musicista, ma anche come innovatore. “Lo sento costantemente dai chitarristi. Mi dicono: “Ace, se non fosse stato per te non avrei mai preso in mano la chitarra”, aveva detto. “Continuo a inventare cose nuove. Non solo ho realizzato alcune chitarre [Gibson] Signature Series di successo, ma sono stato un vero innovatore fin dall'inizio con gli effetti speciali sulla chitarra. Prima la mia chitarra fumante, poi la mia chitarra leggera e poi la mia chitarra a razzo. Nessuno l'ha mai fatto nella storia del rock’n’roll”. Approfondimento Kiss, l'omaggio della band ad Ace Frehley dopo la sua morte