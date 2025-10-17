Addio a Ace Frehley, chitarrista storico dei Kiss

Il musicista, 74 anni, era caduto il mese scorso. L'annuncio della morte è stato fatto dalla famiglia, ed è stato seguito da una dichiarazione di Paul Stanley e Gene Simmons
Paul Daniel "Ace" Frehley, co-fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, nonché membro della Rock and Roll Hall of Fame, è morto all'età di 74 anni. Fatali gli sono state le ferite riportate in seguito a una caduta avvenuta il mese scorso.
La dichiarazione della famiglia e della band
La morte di Ace Frehley è stata annunciata dalla sua famiglia: "Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di poterlo riempire di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questa terra. Conserviamo gelosamente i suoi ricordi più belli, le sue risate e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e va oltre ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre".
Anche i suoi compagni di band, Paul Stanley e Gene Simmons, hanno rilasciato una dichiarazione: "Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più formativi e fondativi della band e della sua storia".
Chi era Ace Frehley
Ace Frehley si unì ai cofondatori dei Kiss Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss alla fine del 1972 e rimase con la band nei suoi periodi più significativi. Lasciò il gruppo nel 1982 per una carriera da solista, ma vi tornò quando la band originale diede il via - nel 1996 - a un tour di reunion d'enorme successo, restandovi fino al 2002. Quando non era coi Kiss, lavorava come solista e con la sua band Frehley's Comet. Quando, nel 1978, tutti e quattro i membri dei Kiss pubblicarono contemporaneamente album da solisti, molti fan pensarono che quello di Frehley, che conteneva la sua cover del brano New York Groove, fosse il migliore.
Paul Daniel Frehley nacque nel Bronx, in una famiglia di musicisti, e ricevette una chitarra elettrica come regalo di Natale nel 1964. Non prese mai lezioni e non si pentì mai: si ispirava a Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jeff Beck, i Rolling Stones, i Led Zeppelin e gli Who, iniziò a suonare in alcune band da adolescente. E, per il suo successo con le ragazze, si guadagnò il soprannome di "Ace". Abbandonò la scuola superiore dopo che una delle sue band, i Cathedral, iniziò a guadagnare soldi, ma in seguito vi tornò e si diplomò. Continuò a suonare e, nel 1971, entrò a far parte dei Molimo. Alla fine del 1972, un amico notò un annuncio sul Village Voice: i Kiss cercavano un chitarrista solista. Come è noto, Frehley si presentò all'audizione a Manhattan indossando una scarpa da ginnastica rossa e una arancione. Stanley, Simmons e Criss rimasero sgomenti dal suo aspetto, ma sufficientemente colpiti dal suo talento, tanto da sceglierlo. La sua vera carriera cominciò così.