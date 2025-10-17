Addio a Ace Frehley, chitarrista storico dei Kiss

Il musicista, 74 anni, era caduto il mese scorso. L'annuncio della morte è stato fatto dalla famiglia, ed è stato seguito da una dichiarazione di Paul Stanley e Gene Simmons

Paul Daniel "Ace" Frehley, co-fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, nonché membro della Rock and Roll Hall of Fame, è morto all'età di 74 anni. Fatali gli sono state le ferite riportate in seguito a una caduta avvenuta il mese scorso.

La dichiarazione della famiglia e della band

La morte di Ace Frehley è stata annunciata dalla sua famiglia: "Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di poterlo riempire di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questa terra. Conserviamo gelosamente i suoi ricordi più belli, le sue risate e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e va oltre ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre".

Anche i suoi compagni di band, Paul Stanley e Gene Simmons, hanno rilasciato una dichiarazione: "Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più formativi e fondativi della band e della sua storia".