Kiss, l'omaggio della band ad Ace Frehley dopo la sua morte

Prima dell’inizio dello show KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, Paul Stanley ha ricordato il musicista scomparso a ottobre: “Volevamo prenderci un momento per pensare a qualcuno che è alla base di questa band. E stiamo parlando di Ace”
Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer si sono riuniti per l’evento KISS Kruise: Land-Locked In Vegas. Prima dell’inizio del concerto, Stanely ha voluto ricordare Ace Frehley, scomparso nell’ottobre di quest’anno. Grande commozione del pubblico.
kiss, il ricordo di ace Frehley
A distanza di quasi due anni dall’ultimo concerto al Madison Square Garden di New York per la serie End of the Road World Tour, i Kiss si sono riuniti per lo show KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, in programma dal 14 al 16 novembre. Prima dell’inizio del concerto, la band ha voluto ricordare Ace Frehley, scomparso il 16 ottobre. Paul Stanley ha dichiarato: "Ovviamente, prima di iniziare, e ci divertiremo un mondo, volevamo prenderci un momento per pensare a qualcuno che è alla base di questa band. E stiamo parlando di Ace".
Stanley ha proseguito: “Come sapete, avevamo differenze, ma è così che è fatta una famiglia. Perché non ci prendiamo un momento, un po' di silenzio, e pensiamo a lui che ci guarda dall'alto, probabilmente da Jendell? Prendiamoci un momento per Ace”. Il musicista ha poi invitato i presenti ad alzare le candele al cielo. RollingStone ha rilanciato un video del discorso.
Alla notizia della scomparsa, la formazione aveva dichiarato sull'account Instagram: “Siamo sconvolti dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più importanti per la formazione della band e della sua storia”.
Approfondimento
Kiss, svelata la causa di morte del chitarrista Ace Frehley
I Kiss sono tra le formazioni più iconiche nella storia della musica. Il gruppo, fondato nel 1973, ha debuttato con l’album omonimo nel febbraio dell’anno successivo dando il via a una carriera di grande successo. Ricordiamo i dischi Dynasty, Unmasked, Crazy Nights e Hot in the Shade. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Beth, I Was Made for Lovin' You, Heaven's on Fire e Crazy Crazy Nights.
Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali una candidatura nella categoria Best Hard Rock Performance per Psycho Circus alla 41esima edizione dei Grammy Awards. Inoltre, nel 2014 il gruppo è stato inserito nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame.
Approfondimento
Addio a Ace Frehley, chitarrista storico dei Kiss
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere
'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO