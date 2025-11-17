Kiss, l'omaggio della band ad Ace Frehley dopo la sua morte

Prima dell’inizio dello show KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, Paul Stanley ha ricordato il musicista scomparso a ottobre: “Volevamo prenderci un momento per pensare a qualcuno che è alla base di questa band. E stiamo parlando di Ace”

Paul Stanley , Gene Simmons , Tommy Thayer ed Eric Singer si sono riuniti per l’evento KISS Kruise: Land-Locked In Vegas. Prima dell’inizio del concerto, Stanely ha voluto ricordare Ace Frehley , scomparso nell’ottobre di quest’anno. Grande commozione del pubblico.

kiss, il ricordo di ace Frehley

A distanza di quasi due anni dall’ultimo concerto al Madison Square Garden di New York per la serie End of the Road World Tour, i Kiss si sono riuniti per lo show KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, in programma dal 14 al 16 novembre. Prima dell’inizio del concerto, la band ha voluto ricordare Ace Frehley, scomparso il 16 ottobre. Paul Stanley ha dichiarato: "Ovviamente, prima di iniziare, e ci divertiremo un mondo, volevamo prenderci un momento per pensare a qualcuno che è alla base di questa band. E stiamo parlando di Ace".

Stanley ha proseguito: “Come sapete, avevamo differenze, ma è così che è fatta una famiglia. Perché non ci prendiamo un momento, un po' di silenzio, e pensiamo a lui che ci guarda dall'alto, probabilmente da Jendell? Prendiamoci un momento per Ace”. Il musicista ha poi invitato i presenti ad alzare le candele al cielo. RollingStone ha rilanciato un video del discorso.

Alla notizia della scomparsa, la formazione aveva dichiarato sull'account Instagram: “Siamo sconvolti dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più importanti per la formazione della band e della sua storia”.