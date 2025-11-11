Kiss, svelata la causa di morte del chitarrista Ace Frehley

Secondo il rapporto del medico legale, è scomparso lo scorso ottobre all’età di 74 anni dopo una caduta nella sua casa di Morristown per lesioni accidentali da trauma cranico contusivo
È stata rivelata la causa della morte di Ace Frehley, fondatore e chitarrista della rock band Kiss. Il 16 ottobre, la famiglia del musicista aveva annunciato la sua scomparsa all’età di 74 anni dopo una caduta nella sua casa di Morristown, nel New Jersey. Secondo il rapporto del medico legale della contea di Morris, che la rivista People ha ottenuto lunedì 10 novembre, Frehley si è spento per una causa accidentale, nello specifico per lesioni da trauma cranico contusivo.
I PROBLEMI DI SALUTE E L'ANNULLAMENTO DEL TOUR
“Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, siamo stati abbastanza fortunati da poterlo circondare di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava mentre lasciava questa terra”, aveva dichiarato il mese scorso la famiglia di Ace Frehley. “Custodiamo con affetto i suoi ricordi più belli, le sue risate, e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e incomprensibili. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre!”. In precedenza, TMZ aveva riportato che il rocker era entrato in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale causata da una caduta avvenuta diverse settimane prima. Circa un mese prima della sua scomparsa, il team del musicista aveva infatti comunicato ai fan che Frehley aveva subito una “lieve” caduta in studio, che l’aveva costretto ad annullare i concerti in programma negli Stati Uniti. “Sta bene, ma contro la sua volontà, il suo medico insiste affinché si astenga dal viaggiare in questo momento”, aveva recitato una nota diffusa all’epoca. “Ace non vede l’ora di continuare il suo tour e di finire il lavoro sul suo prossimo album, Origins Vol. [3]”. In seguito, il musicista aveva annullato le altre date del tour del 2025 “a causa di problemi di salute in corso”.
Approfondimento
Addio a Ace Frehley, chitarrista storico dei Kiss
IL CELEBRE "SPACEMAN"
Nato nel 1951 a New York, Paul Frehley, in arte Ace Frehley, aveva fondato i Kiss nel 1973 insieme al bassista Gene Simmons, al chitarrista ritmico Paul Stanley e al batterista Peter Criss. Noto per il suo personaggio e il suo trucco da “Spaceman”, aveva suonato nei primi nove album del gruppo, che aveva poi lasciato per la prima volta nel 1982. In seguito, Frehley aveva formato la band Frehley’s Comet, e nel 1978 aveva intrapreso una brillante carriera solista grazie all’omonimo album di debutto, che era stato poi certificato disco di platino. Nel 2014, inoltre, aveva pubblicato l’album Space Invader, che l’aveva reso l’unico membro dei Kiss nella Top 10 della classifica Billboard 200 in qualità di solista. Nel frattempo, nel 1998, Frehley aveva partecipato all’album di reunion della band, Psycho Circus, ma aveva poi lasciato nuovamente il gruppo nel 2002. I Kiss sono diventati celebri anche per i loro inconfondibili spettacoli teatrali, per l’uso dell’iconico trucco e per successi come I Was Made for Lovin’You e Rock and Roll All Nite. I loro album includono, tra gli altri, Destroyer e Alive!. Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014, hanno influenzato intere generazioni.
Approfondimento
Addio a Ace Frehley, muore a 74 anni il chitarrista dei Kiss
©Getty
Rock and Roll Hall of Fame 2025, ecco tutti i nomi. FOTO
Il museo situato a Cleveland (Ohio, USA) dedicato a commemorare alcune delle figure più rilevanti e influenti nel panorama musicale ha svelato i nomi degli artisti che entreranno a far parte della classe di quest'anno. Sette musicisti leggendari, espressione di stili ed epoche diverse, sono i selezionati. Riceveranno il riconoscimento nella categoria “performer” durante l’evento ufficiale, che si svolgerà l’8 novembre a Los Angeles. Ecco coloro che faranno il trionfale ingresso A cura di Camilla Sernagiotto