Addio a Ace Frehley, muore a 74 anni il chitarrista dei Kiss

Mondo

Paul Daniel "Ace" Frehley, co-fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, è morto all'età di 74 anni. Fatali gli sono state le ferite riportate in seguito a una caduta avvenuta il mese scorso.

