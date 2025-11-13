Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elodie, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia partirà alla volta del Palazzo dello Sport di Roma per poi esibirsi anche al PalaRescifina di Messina, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino

Venerdì 14 novembre Elodie farà ballare il pubblico di Firenze. La popstar porterà il suo spettacolo sul palco del Nelson Mandela Forum, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie, la possibile scaletta del concerto

Tutto pronto per il nuovo appuntamento live di Elodie. Il 14 novembre la voce di Bagno a mezzanotte si esibirà al Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani proposti al concerto di San Siro nel giugno di quest’anno:

 

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

 

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

 

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

 

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

 

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

 

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

Approfondimento

Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip

Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia (FOTO) partirà alla volta di Roma per poi esibirsi anche al PalaRescifina di Messina, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario completo con tutti gli spettacoli in programma nelle prossime settimane:

  • 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 24 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 25 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 28 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 29 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Approfondimento

Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale

Dopo il ritorno con Dimenticarsi alle 7 sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, quest’estate Elodie ha conquistato le classifiche con il brano Yakuza con Sfera Ebbasta. Nel corso degli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni di grande successo, citiamo Rambla con Ghemon, Pensare male con i The Kolors, Pazza Musica con Marco Mengoni e La coda del diavolo con Rkomi.

 

Ricordiamo anche Proiettili (ti mangio il cuore) in collaborazione con Joan Thiele (FOTO). Il brano, incluso nella colonna sonora del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, ha vinto la statuetta come Miglior canzone originale alla 68esima edizione dei David di Donatello.

FOTOGALLERY

1/15
Spettacolo

11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO

Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese estivo per eccellenza molti vip di casa nostra (e non solo)

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Call My Agent - Italia, da domani la terza stagione su Sky

Serie TV sky atlantic

In esclusiva su Sky e in streaming su NOW i primi due episodi della terza stagione...

Zayn Malik si è riunito con gli One Direction dopo la morte di Liam

Musica

A testimoniarlo sono i nuovi documenti pubblicati presso la Companies House: Zayn è nuovamente...

Dawson's Creek, James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie

Serie TV

L'attore canadese ha affidato a Propstore Auction abiti e oggetti di scena dello show di culto e...

Elodie, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia partirà alla volta del Palazzo dello...

Radiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena

Musica

Gli appuntamenti con la band capitanata da Thom Yorke sono il 14, il 15, il 17 e il 18 novembre...

Spettacolo: Per te