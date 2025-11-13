Elodie, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia partirà alla volta del Palazzo dello Sport di Roma per poi esibirsi anche al PalaRescifina di Messina, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino

Venerdì 14 novembre Elodie farà ballare il pubblico di Firenze. La popstar porterà il suo spettacolo sul palco del Nelson Mandela Forum, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie, la possibile scaletta del concerto

Tutto pronto per il nuovo appuntamento live di Elodie. Il 14 novembre la voce di Bagno a mezzanotte si esibirà al Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani proposti al concerto di San Siro nel giugno di quest’anno:

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte