Elodie, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia partirà alla volta del Palazzo dello Sport di Roma per poi esibirsi anche al PalaRescifina di Messina, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino
Venerdì 14 novembre Elodie farà ballare il pubblico di Firenze. La popstar porterà il suo spettacolo sul palco del Nelson Mandela Forum, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie, la possibile scaletta del concerto
Tutto pronto per il nuovo appuntamento live di Elodie. Il 14 novembre la voce di Bagno a mezzanotte si esibirà al Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani proposti al concerto di San Siro nel giugno di quest’anno:
Apertura
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / Hung Up | Feel Love
La coda del diavolo
Atto primo: Audace
Intro
Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
Mi ami mi odi
Cuore nero / Anche stasera
Ok respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare male
Purple in the Sky
Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
Pop porno
Red light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Encore
Hold On / Pazza musica
Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte
Approfondimento
Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip
Dopo lo spettacolo di Firenze, la voce di Tutta colpa mia (FOTO) partirà alla volta di Roma per poi esibirsi anche al PalaRescifina di Messina, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario completo con tutti gli spettacoli in programma nelle prossime settimane:
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 29 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
Approfondimento
Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale
Dopo il ritorno con Dimenticarsi alle 7 sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, quest’estate Elodie ha conquistato le classifiche con il brano Yakuza con Sfera Ebbasta. Nel corso degli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni di grande successo, citiamo Rambla con Ghemon, Pensare male con i The Kolors, Pazza Musica con Marco Mengoni e La coda del diavolo con Rkomi.
Ricordiamo anche Proiettili (ti mangio il cuore) in collaborazione con Joan Thiele (FOTO). Il brano, incluso nella colonna sonora del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, ha vinto la statuetta come Miglior canzone originale alla 68esima edizione dei David di Donatello.
11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO
Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese estivo per eccellenza molti vip di casa nostra (e non solo)