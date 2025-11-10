Luca Carboni a Milano, la possibile scaletta del concerto

luca carboni, il concerto all’unipol forum di Assago

Dopo aver affiancato Cesare Cremonini (FOTO) in alcune date della sua recente tournée negli stadi, martedì 11 novembre Luca Carboni sarà protagonista di un grande show all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni che avrebbe proposto nel maggio del 2019 al concerto al Circolo Magnolia di Segrate:

Segno del tempo

Mi ami davvero

Io non voglio

Sarà un uomo

Bologna è una regola

Ogni cosa che tu guardi

Il mio cuore fa ciock!

Prima di partire

Milano

Silvia lo sai

Luca lo stesso

Inno nazionale

10 minuti

Ci vuole un fisico bestiale

Mare mare

Una grande festa

Fragole buone buone