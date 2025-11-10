Luca Carboni a Milano, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto all'Unipol Forum di Assago, il prossimo anno Luca Carboni tornerà a esibirsi live con tre attesi appuntamenti: due all’Unipol Arena di Bologna e uno al Palazzo dello Sport di Roma
Martedì 11 novembre Luca Carboni sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Il cantautore ripercorrerà la sua carriera fatta di grandi successi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
luca carboni, il concerto all’unipol forum di Assago
Dopo aver affiancato Cesare Cremonini (FOTO) in alcune date della sua recente tournée negli stadi, martedì 11 novembre Luca Carboni sarà protagonista di un grande show all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni che avrebbe proposto nel maggio del 2019 al concerto al Circolo Magnolia di Segrate:
- Segno del tempo
- Mi ami davvero
- Io non voglio
- Sarà un uomo
- Bologna è una regola
- Ogni cosa che tu guardi
- Il mio cuore fa ciock!
- Prima di partire
- Milano
- Silvia lo sai
- Luca lo stesso
- Inno nazionale
- 10 minuti
- Ci vuole un fisico bestiale
- Mare mare
- Una grande festa
- Fragole buone buone
Approfondimento
Cesare Cremonini trionfa a Roma con Jovanotti e Luca Carboni
Archiviato il concerto all'Unipol Forum di Assago, il prossimo anno Luca Carboni tornerà a esibirsi live con tre attesi appuntamenti: due sul palco dell’Unipol Arena di Bologna e uno su quello del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco il calendario completo con gli show:
- 24 gennaio, Bologna - Unipol Arena
- 12 marzo, Roma - Palazzo dello Sport
- 19 aprile, Bologna - Unipol Arena
Approfondimento
Cesare Cremonini sul ritorno di Luca Carboni: "Una leggenda vivente"
Nel 1984 Luca Carboni ha pubblicato il suo primo album ...intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Tra i suoi dischi più acclamati troviamo Carboni, MONDO world welt monde e LU*CA. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Ci vuole un fisico bestiale, La mia ragazza, Mi ami davvero, Luca lo stesso, Bologna è una regola e Mare mare, quest’ultimo vincitore del Festivalbar nel 1992. Spazio anche alle collaborazioni: da Fisico & politico con Fabri Fibra a Persone silenziose con Tiziano Ferro (FOTO) passando per San Luca con Cesare Cremonini.
