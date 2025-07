Cesare Cremonini trionfa a Roma con Jovanotti e Luca Carboni

Lo stadio si è trasformato in un gigantesco karaoke, tra luci, proiezioni, effetti visivi e un’energia contagiosa che ha travolto il pubblico per oltre due ore di show.

Oltre 63mila spettatori in delirio allo Stadio Olimpico di Roma per l’ultima data del tour estivo 2025 di Cesare Cremonini. Un viaggio attraverso oltre vent'anni di carriera, con in scaletta grandi classici come 50 Special, Marmellata #25, La nuova stella di Broadway, Logico e Poetica.

Jovanotti sul palco per un duetto esplosivo

Il momento clou della serata è stato l’ingresso sul palco di Jovanotti per un duetto sulle note di Mondo. A seguire, una versione scatenata de L’ombelico del mondo, tra coriandoli, danze e una standing ovation collettiva.

I due artisti, Cremonini e Jovanotti, che avevano collaborato con successo nel 2010 proprio nella canzone Mondo, si sono ritrovati per la prima volta insieme in una tappa del tour di Cremonini, in occasione della data finale del 18 luglio allo Stadio Olimpico.

Ma non finisce qui: Cesare ha scelto ancora Roma per inaugurare il suo attesissimo tour del 2026. Sarà infatti il Circo Massimo a ospitare il primo dei quattro grandi eventi estivi, il 6 giugno 2026.

“Ho scelto Roma come punto di svolta della mia carriera – racconta Cesare Cremonini – perché rappresenta, in particolare modo per un artista che scrive e pubblica ancora nuovi album come me, il punto di contatto con il cuore della musica. Lo stadio Olimpico e il Circo Massimo sono luoghi simbolo della musica live, non solo italiana. Sono certo che le mie performance troveranno un pubblico straordinario ad accoglierle. I miei live mi impegnano come musicista, cantante e performer, e la scelta dei luoghi per i miei concerti per me è importante quanto la musica. Desidero fortemente lasciare un segno indelebile nella capitale.”