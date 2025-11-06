Simply Red, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo l'appuntamento live di Padova, il gruppo si esibirà all’Unipol Forum di Assago sabato 8 novembre e al Nelson Madela Forum di Firenze domenica 9 novembre
Tre appuntamenti in Italia per i Simply Red. Il 7 novembre la formazione britannica, guidata dalla voce di Mick Hucknall, sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
simply red a padova, la possible scaletta
Venerdì 7 novembre l’iconico gruppo porterà i suoi grandi successi sul palco della Kioene Arena davanti a un pubblico di migliaia di persone. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 5 novembre al concerto di Vienna:
- Sad Old Red
- Jericho
- Money’s Too Tight (To Mention)
- The Right Thing
- A New Flame
- It’s Only Love
- You’ve Got It
- Enough
- If You Don’t Know Me by Now
- For Your Babies
- Stars
- Thrill Me
- Say You Love Me
- The Air That I Breathe
- You Make Me Feel Brand New
- Fake
- Sunrise
- Fairground
- Something Got Me Started
- Holding Back the Years
Dopo lo show di Padova, la formazione proseguirà la tournée esibendosi all’Unipol Forum di Assago sabato 8 novembre e al Nelson Madela Forum di Firenze domenica 9 novembre. Successivamente, il gruppo continuerà la tournée con gli appuntamenti di Anversa, Amsterdam, Lilla, Parigi e infine Nantes con lo spettacolo conclusivo in programma il 20 novembre allo Zenith Metropole.
Venerdì 21 novembre i Simply Red pubblicheranno l'album Recollections, ovvero una raccolta di nuove versioni di alcuni grandi successi. Nel 1985 il gruppo ha debuttato con l’album Picture Book riscuotendo immediatamente ottimi consensi a livello internazionale. Tra i lavori più popolari della formazione citiamo A New Flame, Stars, Home e Simplified.
Inoltre, nel corso degli anni i Simply Red hanno conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali due statuette nella categoria Best British Group ai BRIT Awards. Ricordiamo anche ben tre candidature ai Grammy Awards.
