Simply Red, 3 tappe italiane per il tour 2025 per il 40° anniversario

Il gruppo musicale pop soul britannico farà una tournée per festeggiare i quattro decenni di carriera. Le varie tappe toccheranno anche l'Italia, dove la band capitanata da Mick Hucknall suonerà nel 2025 con tre appuntamenti da non perdere per i fan. The show si terranno venerdì 7 novembre 2025 alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all'Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze

I Simply Red hanno annunciato il tour 2025 per festeggiare il loro grande traguardo di ben 40 anni di carriera.

Il gruppo musicale pop soul britannico farà una tournée per festeggiare i quattro decenni della loro rosea (anzi: rossiccia, concedeteci la battuta...) carriera.

Le varie tappe toccheranno anche l'Italia, dove la band capitanata da Mick Hucknall suonerà nel 2025 con tre appuntamenti da non perdere per i fan. Gli show si terranno venerdì 7 novembre 2025 alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all'Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze.

La storica band britannica nata nel 1985 porterà in giro per tutta l’Europa e per il Regno Unito, Italia compresa, la sua eredità straordinaria, un'eredità musicale e culturale che i membri del gruppo sono stati in grado di costruire in poco meno di mezzo secolo di carriera.

Per celebrare a dovere il 40esimo anniversario, i Simply Red tornano in tour l’anno prossimo, raccontando la loro storia musicale dagli esordi fino a oggi, dunque - per dirla in maniera discografica, con i titoli dei vari album - da Picture Book a Time.



"I Simply Red compiono 40 anni. Non vediamo l'ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del 2025”, ha affermato il frontman del gruppo, Mick Hucknall. “I fan possono aspettarsi di ascoltare tutti i loro brani preferiti dei Simply Red dal 1985 a oggi, e godere di una serata memorabile per celebrare l'incredibile viaggio che abbiamo fatto insieme negli ultimi quattro decenni”, prosegue il fondatore e leader della band britannica, così importante da aver dato in qualche modo anche il nome al gruppo, dato che è leggendaria la sua chioma rossa insita nel nome Simply Red (che significa, appunto, “semplicemente rosso”).



In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore sul profilo ufficiale di Instagram dei Simply Red.