I Simply Red annunciano il nuovo album Time

Il 26 maggio il gruppo pubblicherà il nuovo album Time, anticipato dal primo singolo Better With You

I Simply Red sono tornati. Il gruppo ha annunciato l'uscita del nuovo album Time pubblicando nell'attesa il singolo Better With You.

simply red, il nuovo album è time approfondimento I migliori concerti di marzo 2023 La formazione britannica, guidata dalla voce di Mick Hucknall, ha distribuito la canzone Better With You alzando il sipario sulla nuova era discografica. Il brano è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico e della critica ricevendo anche migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Il singolo è il primo brano estratto dal nuovo disco Time, di cui la band ha rivelato la cover sul profilo Instagram da oltre 187.000 follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

I Simply Red hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’imminente uscita del nostro nuovo album Time in arrivo il 26 maggio". La formazione ha annunciato anche la tracklist ufficiale del disco: Better With You Just Like You Let Your Hair Down Shades 22 It Wouldn’t Be Me Never Be Gone Too Long At The Fair Slapbang Hey Mister Just Like You:Pt 2 Butterflies Earth In A Lonely Space

Inoltre, i Simply Red hanno condiviso uno scatto che sembrerebbe essere tratto dal videoclip ufficiale del brano Better With You.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

Tra le canzoni più famose dei Simply Red troviamo sicuramente Fairground, Ain't That a Lot of Love e Sunrise.

