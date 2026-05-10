GialappaShow, Paola Iezzi affianca il Mago Forest alla conduzione

Settimo appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 11 maggio alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana alla co-conduzione troviamo Paola Iezzi, apprezzata cantante e giudice di X Factor

Questa settimana alla co-conduzione troviamo Paola Iezzi , apprezzata cantante e giudice di X Factor. Al fianco del Mago Forest , Paola esprime compiutamente il suo talento artistico tra canzoni del suo repertorio, duetti con gli ospiti in studio, balli, imitazioni, e interpretando alla perfezione il ruolo dell’intervistatrice e dell’intervistata. È inoltre protagonista di un cameo, nei panni della sorellastra Iris, nel nuovo episodio di “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino .

Settimo appuntamento con il GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 11 maggio alle ore 21.30, in simulcast su Sky e in streaming su NOW .

Partenza lanciata con l’attrice Sarah Felberbaum, ospite di “Vererrimo”, condotto da Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani. Tra le guest star anche Matilda De Angelis, già alla co-conduzione della 3ª puntata, protagonista della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani. Ospiti musicali, Tära, cantautrice italo-palestinese e Tullio De Piscopo, alla batteria, che assieme ai Neri per Caso, illuminano la scena sulle note di “Luglio, Agosto, Settembre (Nero)” di Area. Tullio De Piscopo e i Neri per Caso danno poi vita a un vibrante mashup a metà tra “Yes I know my way” di Pino Daniele e “I wish” di Stevie Wonder. Questa volta la sigla si ispira a una televendita, cui partecipa, come sempre, tutto il cast.

Doppio ruolo per Brenda Lodigiani, che oltre a Silvia Toffanin, fa irruzione sul palco nei panni di una irriverente Victoria Cabello. Irrompe sul palco anche Spasmo, aka Giovanni Vernia: la sua proposta di matrimonio a colpi di rap è tutta da ridere. Giulia Vecchio si sdoppia in Iva Zanicchi, che duetta con Gonzalo de I Neri per Caso, al megafono in versione Manu Chao, e in Ema Stokholma nel Radio GialappaShow; Gigi è, invece, Fabrizio Corona in “Vererrimo” e Stefano De Martino. Doppia maschera anche per Stefano Rapone, protagonista del monologo delle Iene e poi nei panni del giornalista Arborio Corbellini, e Toni Bonji, prima “Avvocato d’Ufficio”, poi “Demotivatore”.

Tornano anche le serie cult più amate del GialappaShow: “Terapia di gruppo”, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross, Alessandro Tiberi; “Storie male” di Maccio Capatonda; “A’ Vicepreside” con Michela Giraud; “Ciak si rigira” con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.