Radiohead live a Bologna, possibile scaletta dal concerto di Madrid

Cresce l’attesa e si moltiplicano gli indizi su quali saranno le canzoni che la band inglese capitanata da Thom Yorke offrirà ai fan all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dal 14 al 18 novembre 2025



Bologna si prepara al ritorno di un mito: i Radiohead stanno per arrivare in Italia, dove fa tappa il loro nuovo tour.

Dopo sette anni di silenzio, la band inglese capitanata da Thom York torna in tour e il nostro Paese si prepara a riabbracciarli. Il gruppo britannico ha inaugurato ufficialmente la tournée europea martedì 4 novembre 2025 alla Movistar Arena di Madrid, primo passo di un viaggio musicale che li porterà a esibirsi anche a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dal 14 al 18 novembre 2025. L’entusiasmo è già alle stelle: a tredici anni di distanza dalla loro ultima apparizione bolognese, la città è pronta a diventare ancora una volta il cuore pulsante della musica internazionale. Scopriamo di seguito la possibile scaletta dei concerti che i Radiohead terranno a Bologna, più precisamente a Casalecchio di Reno, basandoci sulle canzoni che la band ha eseguito a Madrid.

Gli indizi sulla scaletta: variazioni e sorprese Una delle curiosità più grandi riguarda la scaletta. Il gruppo ha già anticipato che ogni concerto del tour sarà diverso, attingendo da un archivio di 65 brani e scegliendo di volta in volta circa 25 canzoni. Una strategia che permetterà ai Radiohead di costruire serate sempre nuove, alternando i brani più amati a scelte meno prevedibili, in modo da rendere ogni tappa irripetibile. L’esibizione di Madrid offre tuttavia qualche spunto su cosa potrebbe accadere a Bologna. Ecco la sequenza di brani proposta nella capitale spagnola, possibile base di partenza anche per il debutto emiliano: Let Down

2 + 2 = 5

Sit Down, Stand Up

Bloom

Lucky

Ful Stop

The Gloaming

Myxomatosis

No Surprises

Videotape

Weird Fishes / Arpeggi

Everything in Its Right Place

15 Step

The National Anthem

Daydreaming

A Wolf at the Door

Bodysnatchers

Idioteque

Fake Plastic Trees

Subterranean Homesick Alien

Paranoid Android

How to Disappear Completely

You and Whose Army?

There There

Karma Police Un mosaico che attraversa quasi trent’anni di musica, dai momenti più sperimentali di Kid A e Amnesiac alle atmosfere intime di OK Computer e In Rainbows. Una panoramica che restituisce tutta la complessità sonora e poetica della band. Approfondimento Radiohead in concerto, tutto sulla prima data a Madrid del tour

Madrid, un concerto che segna una rinascita Il debutto spagnolo ha confermato tutto ciò che i fan speravano. Davanti a 16.000 spettatori, Thom Yorke e compagni hanno costruito un concerto di 85 minuti che si è trasformato in un’esperienza visiva e sonora totale. L’apertura è stata affidata a Let Down, brano emblematico che ha immediatamente proiettato il pubblico in quell’universo emotivo che solo i Radiohead sanno evocare.

Gli schermi mobili, le animazioni digitali e le luci cangianti hanno amplificato l’atmosfera, creando un effetto ipnotico che ha accompagnato l’intera esibizione. Dopo un set principale intenso e coeso, la band è tornata sul palco per un’ulteriore mezz’ora di bis, acclamata da un pubblico in delirio. La serata madrilena ha ripercorso l’intera storia del gruppo, una sintesi perfetta tra memoria e innovazione, tra il rock alternativo degli inizi e le sonorità più elettroniche e sperimentali. Approfondimento Radiohead, Thom Yorke: "No concerto Israele finché ci sarà Netanyahu"

Bologna in fermento: quattro date sold out Mentre in Spagna il tour prendeva forma, a Bologna l’attesa è diventata febbre. I biglietti per le quattro date italiane – 14, 15, 17 e 18 novembre – sono andati esauriti in pochi minuti, sia attraverso i canali di vendita ufficiali sia nel circuito di resale. L’interesse è altissimo e il pubblico si prepara a un evento che, per molti, rappresenta anche un ritorno emotivo.

L’ultimo concerto dei Radiohead in città risale infatti al 2012, quando oltre 23.000 persone si radunarono all’Arena Parco Nord. Quella serata, spostata dal 3 luglio al 25 settembre a causa del terremoto che aveva colpito l’Emilia e della tragedia di Toronto – nella quale perse la vita il tecnico della batteria Scott Johnson – rimane un ricordo indelebile per i fan italiani. Ora, con il ritorno all’Unipol Arena, la band sembra pronta a chiudere idealmente quel cerchio. Approfondimento Gioia e dolori per i Radiohead e i loro fan