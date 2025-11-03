Radiohead in concerto, tutto sulla prima data a Madrid del tour

In un’intervista recente al podcast di Adam Buxton, il bassista dei Radiohead Colin Greenwood ha svelato alcuni dettagli sul processo creativo dietro le nuove scalette. “Abbiamo ristretto il campo a circa settanta canzoni”, ha detto, “e non ci sarà un ordine preciso: suoneremo qualsiasi cosa, in qualsiasi momento”.

Un’affermazione che lascia intuire un approccio libero e imprevedibile, in pieno stile Radiohead. Anche se la band non ha ancora confermato la presenza di brani inediti, Greenwood non ha escluso sorprese: “Forse sarà la prima volta che non suoneremo materiale nuovo... ma non si sa mai, magari qualcosa arriverà.”

Tra i brani più probabili figurano classici come Paranoid Android, Karma Police, Everything in Its Right Place e Idioteque, affiancati da gemme più rare come There There, 2 + 2 = 5, Daydreaming e True Love Waits. E, chissà, forse anche Creep (la canzone che la band per anni ha evitato ma che a ogni tour riemerge come un rito collettivo).