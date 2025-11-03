Radiohead in concerto, tutto sulla prima data a Madrid del tour

Radiohead in concerto, a Madrid la 1° data del tour: cosa sapere e la possibile scalettaMusica ©Getty
Introduzione
I Radiohead si preparano al grande ritorno, che parte da Madrid. L’8 novembre 2025 al WiZink Center della capitale spagnola, infatti, la band di Oxford inaugura il tour europeo più atteso dell’anno
Dopo sette anni di silenzio, il gruppo capitanato da Thom Yorke torna finalmente sul palco. Il tour europeo 2025, annunciato all’inizio di settembre, prenderà il via da Madrid, dove la band suonerà per quattro serate - 4, 5, 7 e 8 novembre - al WiZink Center, arena simbolo della capitale spagnola.
La data dell’8 novembre alle ore 19:00 rappresenta la chiusura della residency madrilena, già data sold-out e considerata uno degli eventi musicali più importanti dell’autunno europeo.
L’interesse è altissimo: i biglietti sono andati esauriti nel giro di poche ore dopo l’apertura delle vendite sul sito ufficiale della band. La procedura di registrazione preventiva, pensata per evitare il bagarinaggio, ha confermato quanto il ritorno di Thom Yorke e compagni sia ancora in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico globale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla prima tappa del tour, con le quattro attesissime date a Madrid.
Quello che devi sapere
Un ritorno che sa di rinascita
Per i Radiohead, questa tournée di cui la tappa a Madrid è il primo grande capitolo segna una nuova fase creativa. Dopo gli anni dedicati ai progetti paralleli - The Smile di Yorke e Greenwood, le colonne sonore di Jonny Greenwood e Philip Selway, e il progetto solista di Ed O’Brien - il gruppo ha deciso di riunirsi “per il piacere di suonare insieme”, come ha spiegato lo stesso Selway in un’intervista a NME.
“Dopo sette anni, ritrovarci in sala prove è stato come riscoprire una parte di noi stessi”, ha raccontato il batterista. “Non sappiamo dove ci porterà tutto questo, ma per ora vogliamo semplicemente condividere questa energia dal vivo.”
La possibile scaletta
In un’intervista recente al podcast di Adam Buxton, il bassista dei Radiohead Colin Greenwood ha svelato alcuni dettagli sul processo creativo dietro le nuove scalette. “Abbiamo ristretto il campo a circa settanta canzoni”, ha detto, “e non ci sarà un ordine preciso: suoneremo qualsiasi cosa, in qualsiasi momento”.
Un’affermazione che lascia intuire un approccio libero e imprevedibile, in pieno stile Radiohead. Anche se la band non ha ancora confermato la presenza di brani inediti, Greenwood non ha escluso sorprese: “Forse sarà la prima volta che non suoneremo materiale nuovo... ma non si sa mai, magari qualcosa arriverà.”
Tra i brani più probabili figurano classici come Paranoid Android, Karma Police, Everything in Its Right Place e Idioteque, affiancati da gemme più rare come There There, 2 + 2 = 5, Daydreaming e True Love Waits. E, chissà, forse anche Creep (la canzone che la band per anni ha evitato ma che a ogni tour riemerge come un rito collettivo).
Madrid come palcoscenico ideale
Il WiZink Center, situato nel cuore del quartiere Salamanca, offrirà una cornice perfetta per il ritorno del gruppo di Oxford: qui la prima tappa a Madrid dei Radiohead troverà un perfetto habitat.
Con una capienza flessibile e un’acustica di alto livello, la struttura è già pronta ad accogliere fan da tutta Europa. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: un mix tra devozione, curiosità e nostalgia, alimentato dal mistero che circonda ogni nuova apparizione della band.
Madrid, città che vive di notte e di musica, si prepara così a diventare il punto di partenza di un viaggio sonoro che continuerà a Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino.
Un evento irripetibile
Per i fan, la tappa a Madrid della tournée dei Radiohead non sarà solo una serie di date sul calendario, ma un momento storico: l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dei Radiohead.
Quella dell’8 novembre, data conclusiva della residence madrilena, sarà una serata in cui passato e futuro si intrecceranno, e in cui - per dirla con le parole di Colin Greenwood - “tutto potrà accadere, in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento”. Dopo quella data, incomincerà il tour dei Radiohead, a dir poco attesissimo…