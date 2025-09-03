I Radiohead si preparano al ritorno live dopo sette anni di silenzio: attese per il 2025 date europee e nuove scalette. Un evento che unisce generazioni e riporta sul palco una delle band più influenti della musica contemporanea.

Un silenzio che pesa più del rumore, quello lasciato dai Radiohead, band capace di riscrivere la grammatica del rock e di sparire dal palco per anni, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Ma stavolta, altro che No Surprises: dopo sette anni dall’ultimo tour, gli indizi di un ritorno nel 2025 hanno scatenato l’attesa. Flyer misteriosi comparsi tra Londra, Copenaghen, Bologna e Madrid, una nuova società legale registrata a nome del gruppo, rumors tra forum e social: tutto porta a credere che Thom Yorke e compagni siano pronti.

Un prima e un dopo Radiohead Per chi li ha seguiti dagli esordi di Creep negli anni ’90, fino alla rivoluzione sonora di Kid A, i Radiohead non sono mai stati una semplice band. Sono stati la colonna sonora di un disagio collettivo, la voce di un’epoca che cercava risposte tra alienazione e tecnologia. Ogni loro disco ha segnato un prima e un dopo: OK Computer ha anticipato il nostro rapporto tossico con le macchine, Kid A ha smontato le regole del rock per riscriverle in chiave elettronica, In Rainbows ha reinventato persino il modo di distribuire la musica. Aspettare i Radiohead, oggi, significa attendere molto più che un concerto: significa prepararsi a un rito che attraversa generazioni.

Un'alchimia intatta Negli ultimi anni i cinque si erano dispersi in progetti paralleli. Yorke e Greenwood hanno dato vita a The Smile, dimostrando che la loro alchimia resta intatta. Yorke ha sperimentato con album solisti e colonne sonore, confermando un’inquietudine creativa mai doma. Eppure, nonostante i percorsi individuali, l’assenza della band madre si faceva sentire: mancava quel linguaggio collettivo che solo i Radiohead sanno incarnare.

Una traccia del 1997, di nuovo in trend Il 2025, però, ha portato un segnale inatteso: Let Down, traccia del 1997, è tornata in classifica grazie a TikTok, entrando per la prima volta nella Billboard Hot 100. È come se una nuova generazione avesse scoperto il loro mondo, rimettendo in circolo emozioni e parole che parlano ancora al presente. Perché la forza dei Radiohead è proprio questa: scrivere canzoni che non invecchiano, che diventano nuove chiavi di lettura a ogni epoca. Se davvero torneranno in tour, le scalette saranno un viaggio nella memoria collettiva. Sarà impossibile non emozionarsi sulle note di Karma Police, cantata come un inno generazionale, o sulla vertigine di Paranoid Android, manifesto del caos contemporaneo. Ma ci sarà spazio anche per le atmosfere ipnotiche di Everything In Its Right Place, per il minimalismo glaciale di Idioteque, per la malinconia struggente di Street Spirit (Fade Out). Ogni concerto dei Radiohead non è mai una celebrazione nostalgica: è un percorso emotivo, un prisma che riflette i tempi in cui viviamo.

Forse è per questo che l’attesa è così carica di significato In un’epoca in cui molte band vivono di reunion forzate e tour celebrativi, i Radiohead hanno scelto sempre la sottrazione, l’assenza, il silenzio. E quando decidono di tornare, lo fanno perché hanno davvero qualcosa da dire. Non c’è calcolo, ma necessità. È questo che li rende diversi, e che spiega perché ogni loro mossa diventi un evento globale. Oggi, mentre i poster sparsi in Europa alimentano le speculazioni, resta la certezza di un desiderio collettivo: rivederli insieme, su un palco, a ridare senso a quel silenzio lungo sette anni. I Radiohead hanno sempre avuto il dono di trasformare l’inquietudine in bellezza, di dare forma musicale alle contraddizioni del presente. Se il tour 2025 sarà confermato, non sarà soltanto un ritorno: sarà un promemoria che la musica, quando è vera, non conosce scadenze. E forse è questa la lezione che ci lasciano ancora una volta: alcune voci non appartengono a una stagione, ma a tutte le stagioni della nostra vita. I Radiohead, lo si spera, stanno tornando per ricordarcelo.

