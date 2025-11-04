Ringo Starr, riedizione primi dischi da solista in 4 vinili colorati

Quattro album che hanno fatto la storia della musica tornano in vinile colorato, portando i primi passi della carriera del musicista britannico diventato icona come batterista dei Fan Four



L’onda lunga della rinascita del vinile continua a sorprendere, trasformando un oggetto d’altri tempi in una passione contemporanea. Lo conferma la riedizione appena annunciata di quattro album che hanno fatto la storia: si tratta di altrettanti dischi di Ringo Starr, ossia le sue prime opere da solista, che tornano in vinile colorato. Quella del ritorno al vinile non è più soltanto nostalgia, ma una vera e propria riscoperta del piacere tattile e sonoro del 33 giri. A rendere ancora più affascinante questo revival è la crescente diffusione delle edizioni su vinile colorato, che uniscono musica e estetica in un unico colpo d’occhio. Ora Universal Music celebra questa tendenza riportando sugli scaffali, in nuove e vivaci edizioni, i primi quattro album da solista di Ringo Starr, il leggendario batterista dei Beatles.

Il ritorno del vinile e il fascino dei colori Il vinile è tornato a vivere una seconda giovinezza, e con esso anche le sue varianti più curiose. Il vinile colorato, una volta semplice sperimentazione, è diventato oggi un simbolo da collezione. I puristi del suono, tuttavia, non smettono di discutere sulla sua resa acustica. L’esperto Giulio Cesare Ricci, in una sua intervista riportata dal magazine musicale online Rockol, ha ricordato che il vinile, allo stato naturale, non è affatto nero ma assume un tono “color champagne”, mentre la pigmentazione scura è solo un’aggiunta successiva.

Al di là delle disquisizioni tecniche, il fascino di un disco che si tinge di sfumature inusuali resta intatto. E proprio agli appassionati di rarità e tirature limitate si rivolge Universal con un’iniziativa pensata per i collezionisti e gli amanti della storia del rock: la ripubblicazione dei primi quattro lavori da solista di Ringo Starr, ognuno in una tinta diversa. Le nuove edizioni propongono Sentimental Journey su vinile Buttermilk Yellow, Beaucoups of Blues su Baby Blue, Ringo nella tonalità Molten Lava e Goodnight Vienna in Psychedelic Waves. Approfondimento Ringo Starr, è uscito il nuovo album country Look Up

Sentimental Journey (1970): il primo passo da solista Nel 1970, poco dopo lo scioglimento dei Beatles, Ringo Starr apre la sua carriera solista con Sentimental Journey, un album che sorprende per la sua delicatezza e il suo tono rétro. Si tratta di una raccolta di brani classici degli anni Trenta e Quaranta, arrangiati da musicisti di grande prestigio come George Martin ed Elmer Bernstein. Lontano dalle atmosfere rock che lo avevano reso celebre, Ringo sceglie qui di omaggiare le canzoni amate dai suoi genitori, mostrando una vena più intima e romantica, da crooner d’altri tempi. Approfondimento Paul McCartney invita Ringo Starr a suonare sul palco. VIDEO

Beaucoups of Blues (1970): l’anima americana di Ringo Solo pochi mesi dopo, il musicista di Liverpool cambia completamente rotta. Con Beaucoups of Blues, registrato a Nashville insieme a professionisti della scena country, Ringo si immerge nelle sonorità del Sud degli Stati Uniti, abbracciando uno stile che gli consente di esplorare nuove sfumature vocali e strumentali. L’album è un sentito tributo alla tradizione americana e anticipa, con sorprendente lungimiranza, il gusto per il country che riaffiorerà molti anni più tardi nel suo recente Look Up, ventunesimo disco firmato e prodotto insieme a T Bone Burnett. Approfondimento Ringo Starr risponde alle accuse su nuovo brano dei Beatles

Ringo (1973): il successo mondiale Nel 1973 arriva Ringo, il disco che segna la consacrazione dell’artista come solista di primo piano. L’album ottiene un clamoroso riscontro di pubblico e di critica, grazie anche a una serie di collaborazioni di altissimo livello. John Lennon, Paul McCartney e George Harrison prendono parte al progetto – pur non comparendo mai nello stesso brano – regalando a Ringo un legame simbolico con l’epopea dei Beatles. Accanto a loro partecipano Robbie Robertson, Garth Hudson, Levon Helm, Rick Danko e Marc Bolan dei T-Rex, contribuendo a creare un suono ricco e pieno di energia. Ringo resta ancora oggi il vertice della sua carriera post-Beatles, un lavoro maturo e pienamente realizzato. Approfondimento Beatles, nel nuovo Ep di Ringo Starr anche un brano di Paul McCartney

Goodnight Vienna (1974): continuità e raffinatezza Pubblicato nel 1974, Goodnight Vienna prosegue il percorso intrapreso con il disco precedente, ma con una produzione più levigata e sofisticata. Anche in questo caso Ringo si circonda di grandi nomi: John Lennon ed Elton John sono tra i collaboratori che ne arricchiscono la struttura musicale. Se l’ispirazione appare meno travolgente, la resa complessiva è di grande eleganza. Con i suoi brani pop-rock dal tono leggero e brillante, Goodnight Vienna consolida la presenza di Starr sulla scena internazionale, confermandolo come artista capace di coniugare ironia, ritmo e spontaneità. Approfondimento Paul McCartney e Ringo Starr in studio con i Rolling Stones?

Le parole di Universal Music A commentare la riedizione dei quattro album è stato Bruce Resnikoff, Presidente e CEO di Universal Music Enterprises, che ha sottolineato l’importanza di questo progetto con parole di grande stima: “Per decenni, Ringo ha plasmato la musica e ispirato il pubblico, venerato per la sua arte e per la sua missione di diffondere la pace e l'amore in tutto il mondo. Siamo onorati di essere stati incaricati di preservare il suo corpus di opere, dai primi lavori ai suoi album solisti”. Approfondimento Beatles, Ringo Starr: "Nel nuovo inedito ci sarà George Harrison"

Le tracklist originali dei dischi

Di seguito trovate le tracklist originali dei dischi, mantenute tal quali anche per queste riedizioni in vinile colorato.

Sentimental Journey Side One 1 Sentimental Journey

2 Night And Day

3 Whispering Grass (Don't Tell The Trees)

4 Bye Bye Blackbird

5 I'm A Fool To Care

6 Star Dust

Side Two

1 Blue, Turning Grey Over You

2 Love Is A Many-Splendored Thing

3 Dream

4 You Always Hurt The One You Love

5 Have I Told You Lately That I Love You?

6 Let The Rest Of The World Go By

Beaucoups of Blues Side One

1 Beaucoups Of Blues

2 Love Don't Last Long

3 Fastest Growing Heartache In The West

4 Without Her

5 Women Of The Night

6 I'd Be Talking All The Time

Side Two

1 $15 Draw

2 Wine, Women And Loud Happy Songs

3 I Wouldn't Have You Any Other Way

4 Loser's Lounge

5 Waiting

6 Silent Homecoming

Ringo Side One

1 I'm The Greatest

2 Have You Seen My Baby

3 Photograph

4 Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)

5 You're Sixteen (You’re Beautiful And You’re Mine)

Side Two

1 Oh My My

2 Step Lightly

3 Six O'Clock

4 Devil Woman

5 You And Me (Babe)

Goodnight Vienna Side One 1 Goodnight Vienna

2 Occapella

3 Oo-Wee

4 Husbands And Wives

5 Snookeroo Side Two

1 All By Myself

2 Call Me

3 No-No Song

4 Only You

5 Easy For Me

6 Goodnight Vienna - Reprise Approfondimento Ringo Starr cancella il tour: è di nuovo positivo al Covid-19