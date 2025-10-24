Lorde, annunciato un nuovo concerto in Italia

Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il suo nuovo album Virgin contenente i singoli What Was That, Man of the Year e Hammer. Il lavoro ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200
A poche settimane dall’atteso show sold out in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Lorde ha annunciato un nuovo appuntamento live in Italia. L’artista neozelandese sarà in concerto a Milano il 23 luglio 2026 al Parco della Musica.
lorde, il concerto a milano
Giovedì 23 luglio 2026 Lorde salirà sul palco del Parco della Musica di Milano per il concerto inserito nel cartellone dell’edizione 2026 di UNALTROFESTIVAL. La pagina Instagram dell’evento ha annunciato la presenza dell’artista in qualità di headliner. Tra poche settimane, più precisamente sabato 29 novembre, la cantante tornerà in Italia per lo spettacolo, completamente sold out, in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna.
Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il nuovo album Virgin, anticipato dal singolo What Was That. Il lavoro ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200. In occasione dell'uscita dell’album, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Questo album mi ha spezzata e ha forgiato una nuova creatura in me. Sono così orgogliosa di essere qui, oggi, davanti a voi come lei, grata per questa splendida vita trascorsa a cantare per me stessa e per voi, finché mi avrete. Grazie davvero, dal profondo del mio cuore, fino alle mie cellule”.
Nel 2013 Lorde ha pubblicato il suo primo album Pure Heroine contenente le hit Team e Royals, quest’ultima vincitrice di ben due statuette alla 56esima edizione dei Grammy Awards: Song of the Year e Best Pop Solo Performance. Inoltre, l’artista ha trionfato anche come International Female Solo Artist ai BRIT Awards nel 2014 e quattro anni dopo.
Tra i suoi brani più popolari ricordiamo anche Green Light, Perfect Places e Solar Power. Nel 2014 Lorde ha pubblicato la canzone Yellow Flicker Beat per la colonna sonora della pellicola Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1 con protagonista Jennifer Lawrence (FOTO). Nel 2024 l’artista ha affiancato Charli XCX nella versione remix del brano Girl, So Confusing contenuto nell’album Brat and It's Completely Different but Also Still Brat.
