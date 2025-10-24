Lorde, annunciato un nuovo concerto in Italia

Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il suo nuovo album Virgin contenente i singoli What Was That, Man of the Year e Hammer. Il lavoro ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200

Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il nuovo album Virgin, anticipato dal singolo What Was That. Il lavoro ha raggiunto la seconda posizione della classifica US Billboard 200. In occasione dell'uscita dell’album, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Questo album mi ha spezzata e ha forgiato una nuova creatura in me. Sono così orgogliosa di essere qui, oggi, davanti a voi come lei, grata per questa splendida vita trascorsa a cantare per me stessa e per voi, finché mi avrete. Grazie davvero, dal profondo del mio cuore, fino alle mie cellule”.

Nel 2013 Lorde ha pubblicato il suo primo album Pure Heroine contenente le hit Team e Royals, quest’ultima vincitrice di ben due statuette alla 56esima edizione dei Grammy Awards: Song of the Year e Best Pop Solo Performance. Inoltre, l’artista ha trionfato anche come International Female Solo Artist ai BRIT Awards nel 2014 e quattro anni dopo.