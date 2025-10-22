Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, Marco Mengoni sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite alla data zero della recente tournée negli stadi:

In occasione della tournée negli stadi, la voce di Pronto a correre ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ogni sera mi tolgo le cuffie per sentirvi e ogni sera cantate sempre più forte, siete ovunque e il vostro abbraccio è immenso. Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato”.

A settembre Marco Mengoni ha pubblicato il nuovo singolo Piazza San Marco in duetto con Annalisa. Negli anni il cantautore ha collezionato numerose collaborazioni: da Sto bene al mare con Sayf e Rkomi a Pazza musica con Elodie (FOTO) passando per Come neve con Giorgia e Venere e Marte con Takagi & Ketra e Frah Quintale.