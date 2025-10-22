Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Archiviati i concerti in Emilia, il cantautore proseguirà con gli appuntamenti in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palasele di Eboli e al Palazzo dello Sport di Roma

Dopo i quattro appuntamenti all’Unipol Forum di Assago e la doppia data alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Marco Mengoni porterà la sua musica a Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

MARCO MENGONI A BOLOGNA, LA POSSIBILE SCALETTA

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, Marco Mengoni sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero della recente tournée negli stadi:

  • Ti ho voluto bene veramente
  • Guerriero
  • Sai che
  • La valle dei Re
  • Black Hole Sun
  • Non me ne accorgo
  • Tutti hanno paura
  • No stress
  • Voglio
  • Muhammad Ali
  • Fuoco di paglia
  • Cambia un uomo
  • Luce
  • Proteggiti da me
  • In due minuti
  • Un’altra storia
  • Tonight
  • Hola
  • Due vite
  • L’essenziale
  • Mi fiderò
  • La Casa Azul
  • Onde
  • Un fiore contro il diluvio
  • Proibito
  • Incenso
  • Mandare tutto all’aria
  • Pazza musica
  • Ma stasera
  • Pronto a correre
  • Io ti aspetto
  • Sto bene al mare
  • Esseri umani

Approfondimento

Marco Mengoni all'inizio del tour: “Contro il genocidio a Gaza"

Archiviati i concerti di Bologna, Marco Mengoni (FOTO) proseguirà con gli appuntamenti nelle ultime tre città: Firenze, Eboli e infine Roma per le quattro date in scena al Palazzo dello Sport. Ecco il calendario completo con tutti gli show:

  • 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 2 novembre - Eboli, Palasele
  • 4 novembre - Eboli, Palasele
  • 5 novembre - Eboli, Palasele
  • 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

Approfondimento

Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

In occasione della tournée negli stadi, la voce di Pronto a correre ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ogni sera mi tolgo le cuffie per sentirvi e ogni sera cantate sempre più forte, siete ovunque e il vostro abbraccio è immenso. Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato”.

 

A settembre Marco Mengoni ha pubblicato il nuovo singolo Piazza San Marco in duetto con Annalisa. Negli anni il cantautore ha collezionato numerose collaborazioni: da Sto bene al mare con Sayf e Rkomi a Pazza musica con Elodie (FOTO) passando per Come neve con Giorgia e Venere e Marte con Takagi & Ketra e Frah Quintale.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Musica

Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto

Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Harry Potter, la foto della reunion dei fratelli Weasley

Cinema

L'attore Oliver Phelps, volto di George Weasley nella saga cinematografica, ha trascorso una cena...

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica

Archiviati i concerti in Emilia, il cantautore proseguirà con gli appuntamenti in programma al...

“Bugonia”, esce il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Le cose da sapere

Cinema

Giovedì 23 ottobre arriva nelle sale italiane l’ultima opera del regista greco. Interpretata da...

Miglio lancia Traumbfabrik Again: "Credo nella solitudine salvifica"

Fabrizio Basso

X Factor 2025, riparte il Daily: come e dove seguire i concorrenti

TV Show sky uno

È già ripartito l’appuntamento quotidiano in programma tutti i giorni alle ore 19:40 su...

Spettacolo: Per te