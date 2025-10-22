Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Archiviati i concerti in Emilia, il cantautore proseguirà con gli appuntamenti in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palasele di Eboli e al Palazzo dello Sport di Roma
Dopo i quattro appuntamenti all’Unipol Forum di Assago e la doppia data alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Marco Mengoni porterà la sua musica a Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
MARCO MENGONI A BOLOGNA, LA POSSIBILE SCALETTA
Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, Marco Mengoni sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero della recente tournée negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Archiviati i concerti di Bologna, Marco Mengoni (FOTO) proseguirà con gli appuntamenti nelle ultime tre città: Firenze, Eboli e infine Roma per le quattro date in scena al Palazzo dello Sport. Ecco il calendario completo con tutti gli show:
- 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
In occasione della tournée negli stadi, la voce di Pronto a correre ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ogni sera mi tolgo le cuffie per sentirvi e ogni sera cantate sempre più forte, siete ovunque e il vostro abbraccio è immenso. Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato”.
A settembre Marco Mengoni ha pubblicato il nuovo singolo Piazza San Marco in duetto con Annalisa. Negli anni il cantautore ha collezionato numerose collaborazioni: da Sto bene al mare con Sayf e Rkomi a Pazza musica con Elodie (FOTO) passando per Come neve con Giorgia e Venere e Marte con Takagi & Ketra e Frah Quintale.
