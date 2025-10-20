Morto Anthony Jackson, leggendario bassista che lavorò con Madonna

Il chitarrista Al Di Meola ha annunciato la scomparsa di Anthony Jackson: “È stato uno dei musicisti più straordinari con cui abbia mai avuto l'onore di suonare: un vero innovatore, il cui genio al contrabbasso a sei corde ha rimodellato la musica moderna. Il suo suono, la sua precisione e la sua anima erano ineguagliabili”. Ricordiamo anche collaborazioni con Madonna, Diana Ross e Roberta Flack

È morto Anthony Jackson . Al Di Meola, chitarrista di fama internazionale, ha annunciato la scomparsa del musicista in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ha portato con sé una potenza e una sensibilità in grado di commuovere chiunque lo ascoltasse". Al momento nessuna informazione sulle cause del decesso.

al di meola su anthony jackson: "ha rimodellato la musica moderna"

Come annunciato dall’amico e collega Al Di Meola, Anthony Jackson è scomparso all’età di 73 anni. Il chitarrista ha scritto: "Profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro amico e leggendario bassista Anthony Jackson. Anthony è stato uno dei musicisti più straordinari con cui abbia mai avuto l'onore di suonare: un vero innovatore, la cui genialità al contrabbasso a sei corde ha rimodellato la musica moderna. Il suo suono, la sua precisione e la sua anima erano ineguagliabili”.

Il chitarrista ha proseguito citando alcune loro collaborazioni: “Da Land of the Midnight Sun a Elegant Gypsy fino agli innumerevoli momenti indimenticabili sul palco, ha portato con sé una potenza e una sensibilità in grado di commuovere chiunque lo ascoltasse. Un sentito ringraziamento a Danette Albetta per l'amore e la cura che ha dimostrato ad Anthony in questi ultimi anni. La tua dedizione ha fatto la differenza”. Infine, il chitarrista ha concluso. “Riposa in pace, fratello mio. La tua musica risuonerà per sempre”.