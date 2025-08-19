Madonna sul Palio di Siena: "Non ci sono parole per l'emozione"

Madonna ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Per molti anni il mio sogno è stato quello di assistere alla corsa dei cavalli del Palio di Siena che si svolge il giorno del mio compleanno, ovvero il 16 agosto, dal 1482! Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense e il corteo!"
Madonna ha scelto l’Italia per festeggiare il suo sessantasettesimo compleanno. Domenica 16 agosto la Regina del Pop ha assistito al Palio di Siena scrivendo sul suo profilo Instagram: “Un rituale davvero sacro vedere migliaia di persone ammutolite prima dell’inizio della gara!”.
palio di siena, Madonna: “i sogni diventano realtà”
Come rilanciato dall’ANSA, Madonna ha trascorso alcune ore in Italia, più precisamente a Siena, per il suo sessantasettesimo compleanno. Stando a quanto raccontato sul profilo Instagram che conta più di venti milioni di follower, l’artista ha assistito al tradizionale Palio di Siena da una finestra di Palazzo D'Elci. La Regina del Pop ha dichiatato: “Per molti anni il mio sogno è stato quello di assistere alla corsa dei cavalli del Palio di Siena che si svolge il giorno del mio compleanno, ovvero il 16 agosto, dal 1482!”.
Madonna ha aggiunto: “Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense e il corteo! Un rituale davvero sacro vedere migliaia di persone ammutolite prima dell’inizio della gara! La corsa in sé è impossibile da descrivere”. Infine, la voce di Living for Love ha concluso: “Grazie mille! I sogni diventano realtà! Buon compleanno a me! Ciao Italia!”. Dopo la fine della corsa, l’artista ha proseguito i festeggiamenti in compagnia di alcuni amici in un hotel del centro di Siena.
Dall’omonimo album di debutto distribuito nel 1983 al più recente Madame X del 2019, nel corso degli anni Madonna si è affermata come una delle più grandi protagoniste del mondo dello spettacolo influenzando costume e società. Tra i suoi lavori più acclamati citiamo Like a Virgin, True Blue, Ray of Light e Confessions on a Dance Floor.
Ricordiamo anche singoli di enorme successo: da Material Girl a Girl Gone Wild passando per La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Music, Hung Up e Sorry. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Medellín con Maluma e Me Against the Music con Britney Spears (FOTO).
In oltre quarant’anni di carriera Madonna (FOTO) ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio: dalle due statuette come International Female Solo Artist ai BRIT Awards alla vittoria nella categoria Best Pop Album per Ray of Light alla 41esima edizione dei Grammy Awards. Ricordiamo anche la statuetta come Migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Eva Perón nel film Evita di Alan Parker ai Golden Globe del 1997.
©Getty
Madonna compie 67 anni, i look più iconici della regina del pop
Madonna Louise Veronica Ciccone, nata nel Michigan il 16 agosto 1958, compie 67 anni. La popstar statunitense ha riscritto la storia della musica rivoluzionando la discografia e la società. Come lei nessuna. Nella gallery, una selezione dei suoi look più iconici