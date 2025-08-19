Madonna sul Palio di Siena: "Non ci sono parole per l'emozione"

Madonna ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Per molti anni il mio sogno è stato quello di assistere alla corsa dei cavalli del Palio di Siena che si svolge il giorno del mio compleanno, ovvero il 16 agosto, dal 1482! Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense e il corteo!"

Madonna ha scelto l’Italia per festeggiare il suo sessantasettesimo compleanno. Domenica 16 agosto la Regina del Pop ha assistito al Palio di Siena scrivendo sul suo profilo Instagram: “Un rituale davvero sacro vedere migliaia di persone ammutolite prima dell’inizio della gara!”.

palio di siena, Madonna: “i sogni diventano realtà”

Come rilanciato dall’ANSA, Madonna ha trascorso alcune ore in Italia, più precisamente a Siena, per il suo sessantasettesimo compleanno. Stando a quanto raccontato sul profilo Instagram che conta più di venti milioni di follower, l’artista ha assistito al tradizionale Palio di Siena da una finestra di Palazzo D'Elci. La Regina del Pop ha dichiatato: “Per molti anni il mio sogno è stato quello di assistere alla corsa dei cavalli del Palio di Siena che si svolge il giorno del mio compleanno, ovvero il 16 agosto, dal 1482!”.

Madonna ha aggiunto: “Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense e il corteo! Un rituale davvero sacro vedere migliaia di persone ammutolite prima dell’inizio della gara! La corsa in sé è impossibile da descrivere”. Infine, la voce di Living for Love ha concluso: “Grazie mille! I sogni diventano realtà! Buon compleanno a me! Ciao Italia!”. Dopo la fine della corsa, l’artista ha proseguito i festeggiamenti in compagnia di alcuni amici in un hotel del centro di Siena.