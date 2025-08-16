Esplora tutte le offerte Sky
Compleanno in Toscana per Madonna, dopo il Palio di Siena la festa in hotel

Spettacolo
©Getty

Compleanno toscano per Louise Veronica Ciccone in arte Madonna che ancora una volta sceglie l'Italia per festeggiare il suo genetliaco. Dopo aver assistito al Palio aprirà le danze per i festeggiamenti al Grand Hotel Continental con i suoi ospiti

Compleanno toscano per Louise Veronica Ciccone in arte Madonna che ancora una volta sceglie l'Italia per festeggiare il suo genetliaco, l'estate scorsa aveva visitato gli scavi di Pompei. La popstar internazionale il nata 16 agosto 1958, compie oggi 67 anni (VIDEO) ed è stata avvistata questa mattina a Firenze dove, scortata e insieme ad alcuni amici, ha visitato il capoluogo toscano, città che conosce per esserci stata altre volte in passato, soffermandosi in qualche negozio per un po' di shopping. 

la popstar attesa a siena per il palio

Cresce l'attesa per i fan, nel pomeriggio la regina del pop è attesa a Siena per assistere al Palio come ospite di un privato in un appartamento con affaccio in piazza del Campo da cui godrà di una vista privilegiata sullo storico evento, il rito più antico e identitario della città. Dopo aver assistito al Palio intorno alle ore 19, Madonna e i suoi ospiti, circa una trentina secondo quanto riportato dall'Adnkronos, darà il via alla sua festa di compleanno al Grand Hotel Continental, un albergo a cinque stelle in via Banchi di Sopra, vicino a Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Mps.

Approfondimento

BECOMING MADONNA, il documentario sull'ascesa della regina del pop

©Getty

Madonna
Spettacolo

Madonna compie 67 anni, i look più iconici della regina del pop

Madonna Louise Veronica Ciccone, nata nel Michigan il 16 agosto 1958, compie 67 anni. La popstar statunitense ha riscritto la storia della musica rivoluzionando la discografia e la società. Come lei nessuna. Nella gallery, una selezione dei suoi look più iconici  

