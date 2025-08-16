Compleanno in Toscana per Madonna, dopo il Palio di Siena la festa

Compleanno toscano per Louise Veronica Ciccone in arte Madonna che ancora una volta sceglie l'Italia per festeggiare il suo genetliaco, l'estate scorsa aveva visitato gli scavi di Pompei. La popstar internazionale il nata 16 agosto 1958, compie oggi 67 anni (VIDEO) ed è stata avvistata questa mattina a Firenze dove, scortata e insieme ad alcuni amici, ha visitato il capoluogo toscano, città che conosce per esserci stata altre volte in passato, soffermandosi in qualche negozio per un po' di shopping.