Morto Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit. Aveva 48 anni

La band americana ha annunciato la morte del suo storico membro. Il gruppo lo ricorda come “pura magia” e “l’anima nel suono”

Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit, è morto all’età di 48 anni. La notizia è stata diffusa dalla band stessa attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto del musicista e da un lungo messaggio di addio: “Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco”. Le cause della morte non sono state rese note, ma secondo fonti statunitensi, Rivers aveva affrontato gravi problemi di salute negli ultimi anni, legati a una malattia epatica causata da abuso di alcol. Nel 2015 aveva lasciato temporaneamente il gruppo per sottoporsi a un trapianto di fegato, prima di tornare sul palco nel 2018.

Una carriera segnata da talento e resilienza Nato a Jacksonville, Florida, Rivers aveva iniziato a suonare il basso da giovanissimo. Fu Fred Durst, futuro frontman della band, a coinvolgerlo nel progetto che avrebbe dato vita ai Limp Bizkit nel 1994. Insieme al batterista John Otto, al chitarrista Wes Borland e al turntablist DJ Lethal, Rivers contribuì a definire il sound aggressivo e contaminato del gruppo, che mescolava metal, hip-hop e punk. Il successo arrivò con gli album “Significant Other” (1999) e “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000), entrambi in vetta alle classifiche americane. Rivers è stato anche autore di molte delle linee di basso più riconoscibili della band, come quelle di “Rollin’” e “My Way”.