Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Mercoledì 8 ottobre il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese. Nel luglio del prossimo anno l'artista tornerà in concerto, previsti appuntamenti a Udine, Bologna, Pescara, Messina e infine Perugia con lo spettacolo inserito nel cartellone dell'Umbria Jazz

Dodicesimo e ultimo appuntamento live all’Arena di Verona. Mercoledì 8 ottobre Zucchero chiuderà la lunga serie di show in una delle cornici più belle al mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero, la possibile scaletta del concerto a verona

Grande attesa per l’ultimo show di Zucchero all’Arena di Verona. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nel corso degli appuntamenti il cantautore (FOTO) è stato affiancato da amici e colleghi, tra i quali Salmo, Russell Crowe e Francesco De Gregori. Massimo riserbo sulla possibile presenza di ospiti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del tour nel giugno di quest’anno:

  • Oh, Doctor Jesus
  • Spirito nel buio
  • Soul Mama
  • Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...
  • Ci si arrende
  • La canzone che se ne va
  • Una come te
  • Partigiano reggiano
  • Vedo nero
  • Amor che muovi il sole
  • Pene
  • Il volo
  • Facile
  • Con le mani
  • Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica
  • Baila (Sexy Thing)
  • Iruben Me
  • Menta e rosmarino
  • Un soffio caldo
  • Il suono della domenica
  • Donne
  • Miserere
  • Nutbush City Limits
  • Jumpin’ Jack Flash
  • Honky Tonk Train Blues
  • Madre dolcissima
  • Dune mosse
  • Diamante
  • X colpa di chi?
  • Diavolo in me
  • Chocabeck
  • Hey Man

Approfondimento

Zucchero e Russell Crowe, online il video di Just Breathe

Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”.

 

Nel luglio del prossimo anno l'artista tornerà in concerto dando il via alla serie di date dal palco del Bluenergy Stadium di Udine. Previsti appuntamenti anche a Bologna, PescaraMessina e Perugia con lo show inserito nel cartellone dell'Umbria Jazz. Ecco il calendario completo:

  • 4 luglio, Udine - Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
  • 6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara
  • 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
  • 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
  • 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio

Approfondimento

Zucchero pubblica album Discover II: "C'è poco amore in circolazione"

Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album ricordiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Inoltre, il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con numerosi artisti: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton e più recentemente Salmo.

