Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Mercoledì 8 ottobre il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese. Nel luglio del prossimo anno l'artista tornerà in concerto, previsti appuntamenti a Udine, Bologna, Pescara, Messina e infine Perugia con lo spettacolo inserito nel cartellone dell'Umbria Jazz

Dodicesimo e ultimo appuntamento live all’Arena di Verona. Mercoledì 8 ottobre Zucchero chiuderà la lunga serie di show in una delle cornici più belle al mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero, la possibile scaletta del concerto a verona Grande attesa per l’ultimo show di Zucchero all’Arena di Verona. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nel corso degli appuntamenti il cantautore (FOTO) è stato affiancato da amici e colleghi, tra i quali Salmo, Russell Crowe e Francesco De Gregori. Massimo riserbo sulla possibile presenza di ospiti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del tour nel giugno di quest’anno: Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man

Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”. Nel luglio del prossimo anno l'artista tornerà in concerto dando il via alla serie di date dal palco del Bluenergy Stadium di Udine. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Messina e Perugia con lo show inserito nel cartellone dell'Umbria Jazz. Ecco il calendario completo: 4 luglio, Udine - Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara

8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico

11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana

14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio

Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album ricordiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Inoltre, il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con numerosi artisti: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton e più recentemente Salmo.