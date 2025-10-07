Salmo, la possibile scaletta del concerto a Padova

Nel maggio di quest’anno Salmo ha pubblicato il nuovo album Ranch arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’artista ha dichiarato: “I numeri non rappresentano mai un vero risultato. L’intenzione è molto più nobile di un semplice numero. Questo disco è nato per lasciare un segno indelebile"

Nuovo appuntamento live con la musica di Salmo. Giovedì 9 ottobre l’artista tornerà in concerto esibendosi sul palco dell’Arena Spettacolo, questo l’indirizzo: via N. Tommaseo, 59, 35131, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 6 settembre al concerto di Milano:

Dopo lo show di Padova, Salmo ( FOTO ) sarà protagonista di altri appuntamenti nel nostro Paese. Inoltre, il rapper porterà la sua musica in giro per il mondo toccando varie città: da Stoccolma a Miami passando per Valencia, Toronto e New York. Queste le date previste in Italia:

Nel maggio di quest’anno Salmo ha pubblicato il nuovo album Ranch arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ranch è al primo posto dei dischi più venduti in Italia. Ma è così importante la classifica? I numeri non rappresentano mai un vero risultato. L’intenzione è molto più nobile di un semplice numero. Questo disco è nato per lasciare un segno indelebile. Ranch è qui per destabilizzare”.

Il lavoro è arrivato a circa un anno e mezzo di distanza dal disco Cult in collaborazione con Noyz Narcos. Tra gli album più amati di Salmo troviamo Playlist, uscito nel 2018 e certificato con ben sette dischi di platino