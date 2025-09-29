Oasis, Liam Gallagher al concerto di Wembley: "Al prossimo anno"

Nella serata conclusiva delle due date aggiunte al tour di reunion della band simbolo del britpop, che è tornata a esibirsi nel celebre stadio il 27 e 28 settembre 2025, uno dei due fratelli ha congedato i fan con un enigmatico “See you next year”. Ossia “ci vediamo l’anno prossimo”. Queste parole hanno acceso nuove speculazioni sul futuro del gruppo



Liam Gallagher al concerto degli Oasis presso lo stadio di Wembley, andato in scena poche ore fa, ha salutato il pubblico con un’entusiasmante promessa: "Ci vediamo il prossimo anno”. Nella serata conclusiva delle due date aggiunte al tour di reunion della band simbolo del britpop, che è tornata a esibirsi nel celebre stadio il 27 e 28 settembre 2025, uno dei due fratelli ha congedato i fan con un enigmatico “See you next year”. Queste parole hanno acceso nuove speculazioni sul futuro del gruppo.

A trent’anni dagli storici live di Knebworth e Maine Road, quelle parole del cantante degli Oasis hanno riacceso l’entusiasmo dei fan, che ora sognano un nuovo capitolo per la band di Manchester. È quindi l’annuncio di un ritorno nel 2026? Per adesso nulla è certo, né tantomeno confermato, ma quell’indizio lanciato da Liam Gallagher ha infiammato Wembley e non solo: l'emozione non è stata solo circoscritta allo stadio britannico poiché tutta l’enorme fanbase sparsa per il mondo ha trovato in queste parole nuova linfa per sperare di vedere ancora sul palco i due ormai ex "fratelli-coltelli", ora tornati ad abbracciarsi e a suonare insieme.

Il ritorno a Londra Il 27 settembre 2025 gli Oasis sono saliti sul palco di Wembley Stadium per la prima delle due attesissime date londinesi, prima di proseguire con il tour che li porterà in Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile. Quella di Londra è stata la prima apparizione nella capitale del Regno Unito dopo anni di assenza e ha confermato l’enorme richiamo della band, ancora capace di radunare folle oceaniche. La tournée, battezzata Live 25, si concluderà ufficialmente il 23 novembre 2025 in Brasile. Ma già da mesi circolano voci insistenti su nuove possibili tappe nel 2026, in coincidenza con l’anniversario delle leggendarie esibizioni a Knebworth e al Maine Road. Approfondimento Oasis Live '25, i Gallagher tornano a Wembley per due show indimenticabili

L’indizio sul palco Proprio durante la chiusura dello show di Wembley, mentre introduceva la hit Champagne Supernova, Liam Gallagher ha ringraziato il pubblico per “aver mantenuto la fede” e ha aggiunto quel sibillino “See you next year”. Poche parole che hanno immediatamente infiammato i fan, interpretate come un segnale di nuovi progetti live. Le reazioni non si sono fatte attendere. Sui social sono apparsi video del momento e commenti carichi di aspettative. Un appassionato ha scritto: “Se il mio unico concerto degli Oasis sarà Knebworth 26, allora sia”. Un altro ha aggiunto: “Bene, ma il sistema di vendita dei biglietti deve migliorare”. Approfondimento Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

La questione biglietti e i malumori dei fan Le critiche si ricollegano alle difficoltà incontrate durante la vendita dei ticket per il tour 2025, che aveva provocato non poche polemiche. Per rimediare, la band aveva riservato i biglietti aggiuntivi per Wembley attraverso una lotteria a invito, descritta come “un piccolo passo per rimediare alla situazione”. Approfondimento Oasis pubblicano la versione live di Bring It Down

Tra nuovi concerti e voci di album Non tutti, però, interpretano l’accenno di Liam come l’annuncio di un tour. Alcuni ipotizzano che il 2026 possa portare altre sorprese, come un album o iniziative soliste. Tuttavia, nel maggio scorso il manager Alec McKinlay aveva escluso categoricamente l’idea di nuova musica e ulteriori date, ribadendo: “Questa è davvero l’ultima occasione, come Noel ha chiarito alla stampa. È un’opportunità per chi non ha mai visto la band di farlo, almeno per alcuni. E no, non ci sono piani per nuovo materiale”. Liam non ha tardato a replicare, affidandosi a X: “Le uniche persone che prenderanno decisioni sul futuro degli Oasis saremo IO e RKID, quindi prendiamola un giorno alla volta”. Approfondimento Oasis, Noel Gallagher: "È troppo divertente suonare con Liam"