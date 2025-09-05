Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke Park di Dublino
Mentre continua con grande successo il tour Oasis Live ‘25, il gruppo dei fratelli Gallagher pubblica Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25), una nuova traccia live che rende indelebile il ricordo di questa iconica reunion. Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke Park di Dublino. Gli Oasis si sono esibiti davanti a oltre 160mila fan in Irlanda, con concerti che hanno segnato il ritorno della band nel Paese dal 2009 e che sono stati definiti come il "concerto più celebrativo nella storia della musica irlandese". La pubblicazione di Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25) segue quelle di Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25), Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25), Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ’25) e Little By Little (Live from London, 2 August ’25).
IL 3 OTTOBRE GLI OASIS ANNUNCIANO UNA NUOVA USCITA DISCOGRAFICA
Gli Oasis hanno completato 22 date del loro tour mondiale Oasis Live ‘25, composto da 41 spettacoli. Descritto dal Sunday Times come il “più grande ritorno rock della storia”, ha riscosso un sostegno senza precedenti da parte di fan e critica, che lo considerano “il momento culturale dell’anno, forse addirittura del decennio”. (Rolling Stone UK). L’uscita di Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25) coincide con la tappa nordamericana del tour mondiale, anch’essa tutta esaurita. Finora si sono tenuti cinque concerti sold-out a Toronto, Chicago ed East Rutherford, e questo fine settimana la band si esibirà per due serate al Rose Bowl di Los Angeles. Il tour proseguirà poi con due date a Città del Messico, prima di tornare a Londra per la sesta e la settima serata nell’iconico Wembley Stadium. Il 3 ottobre uscirà (What's The Story) Morning Glory? Deluxe 30th Anniversary Edition, in edizione limitata con nuove versioni unplugged dei brani classici.
