Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

Mentre continua con grande successo il tour Oasis Live ‘25, il gruppo dei fratelli Gallagher pubblica Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25), una nuova traccia live che rende indelebile il ricordo di questa iconica reunion. Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke Park di Dublino. Gli Oasis si sono esibiti davanti a oltre 160mila fan in Irlanda, con concerti che hanno segnato il ritorno della band nel Paese dal 2009 e che sono stati definiti come il "concerto più celebrativo nella storia della musica irlandese". La pubblicazione di Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ’25) segue quelle di Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25), Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25), Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ’25) e Little By Little (Live from London, 2 August ’25).