Oasis, in vendita la casa dove registrarono l'album Definitely maybe

Il leggendario studio Sawmills, immerso nei boschi della Cornovaglia e accessibile solo in barca o a piedi, va sul mercato per oltre 2 milioni di euro. Qui gli Oasis registrarono le sessioni decisive del loro album d’esordio nel 1994.

La casa che ospitò la nascita di Definitely Maybe, album d’esordio degli Oasis e pietra miliare del Britpop, è in vendita per circa 1,95 milioni di sterline, poco più di 2,28 milioni di euro. Si tratta di Old Sawmills, storica dimora che accoglie al suo interno il celebre Sawmills Studio, luogo di pellegrinaggio per appassionati di musica e collezionisti di memorabilia.

Un rifugio isolato La proprietà si trova a Golant, sulla riva occidentale del fiume Fowey, nel cuore della Cornovaglia. È raggiungibile soltanto via acqua o attraverso sentieri boschivi, quando la marea lo consente. Questa caratteristica di isolamento ha contribuito a renderla negli anni un rifugio ideale per artisti in cerca di concentrazione e creatività.

Storia e dischi leggendari Non solo gli Oasis: negli anni, il Sawmills Studio ha ospitato sessioni di registrazione di band e musicisti come Stone Roses, Muse, Supergrass, Robert Plant e The Verve. Da queste sale sono usciti album che hanno segnato la storia della musica britannica, tra cui I Should Coco dei Supergrass e Origin of Symmetry dei Muse.

I dettagli della dimora La proprietà si estende per circa 32 acri di boschi che si affacciano su un canale di marea. La casa principale conta sette camere da letto, due grandi sale ricevimento e una dépendance indipendente con due stanze. Lo studio è ancora operativo: dispone di control room, cabina vocale e sala di registrazione con balconcino affacciato sull’acqua. Una storia secolare Old Sawmills sorge sulle fondamenta di un antico mulino ad acqua del XVII secolo ed è citata persino nel Domesday Book, il grande registro inglese dell’XI secolo. Dopo cinquant’anni, la proprietà torna sul mercato per la prima volta, rendendo questa vendita un’occasione rara e di enorme valore storico e culturale.