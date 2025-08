Oasis: "Siamo shoccati e rattristati"

Gli Oasis hanno diffuso un comunicato dichiarandosi “shoccati e rattristati” per la tragedia, estendendo le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici del fan. Wembley Stadium ha assicurato che la famiglia è stata tempestivamente informata e sta ricevendo assistenza da personale specializzato. Malgrado la tragedia, il concerto previsto per il 3 agosto è stato confermato regolarmente. È prevista una seconda tornata dei due eventi a Wembley a settembre. Sommando il tour europeo che include già date in Scozia e in Irlanda, il tour Live ’25 proseguirà poi oltre Oceano.