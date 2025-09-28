Selena Gomez e Danny Bianco si sono sposati. Il post su Instagram

DAL PRIMO APPUNTAMENTO AL MATRIMONIO

I due si erano incontrati per la prima volta nel 2019, quando avevano collaborato alla realizzazione del singolo I Can’t Get Enough. Nel 2023, poi, avevano lavorato di nuovo insieme sul brano Single Soon, un inno alla gioventù e alla spensieratezza. Proprio in quell’occasione era nato un rapporto speciale, all’inizio del tutto inaspettato. “Sono stata sola per cinque anni e mi si sono davvero abituata”, aveva raccontato tempo fa la cantante alla rivista Time. “Poi ho elaborato il mio piano, che era quello di adottare un bambino a 35 anni se non avessi incontrato nessuno”. Alla fine, però, aveva riconosciuto che “succede quando meno te lo aspetti”. Era stata prima lei a dichiarare al produttore i suoi sentimenti. Dopo il primo appuntamento al Molo di Santa Monica e il primo bacio, “mi sono detto che ci saremmo sposati”, aveva raccontato lui a Spotify lo scorso marzo, in occasione dell’uscita del loro ultimo progetto musicale condiviso, l’album I Said I Love You First. “Anzi, ho pensato: “Probabilmente avrò un bambino con questa persona””. Un’altra volta, lei aveva aggiunto: “Lui è assolutamente tutto nel mio cuore. È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”. Nel maggio 2024, durante la trasmissione radiofonica Howard Stern Show, anche Blanco aveva ribadito la profondità del loro legame, non solo come amanti, ma anche come amici: “Non conosco un mondo in cui le cose potrebbero essere migliori di questa”. Nel dicembre 2024, infine, Gomez aveva annunciato sui social il loro fidanzamento ufficiale, con tanto di foto con l’anello che Blanco le aveva regalato durante un picnic ricco di cibo messicano della catena di fast food statunitense Taco Bell. “L’eternità inizia ora”, aveva scritto nella didascalia del post. Oggi, il fatidico sì a Santa Barbara, in California, alla presenza della famiglia e degli amici più intimi.