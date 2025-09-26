Una Nessuna Centomila, il racconto del concerto di Mannoia a Napoli

Si è svolta a Napoli la terza edizione del concerto finalizzato alla raccolta di fondi per i centri antiviolenza sparsi per l'Italia, un notte di musica e spettacolo che è stata l'occasione per inviare messaggi di solidarietà e sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e crudeltà nel mondo di oggi. Sul palco con Mannoia e Amadeus, artisti amici della Fondazione impegnati con duetti e monologhi

A una settimana esatta dal tributo a Pino Daniele, Fiorella Mannoia torna a Napoli sul grande palco allestito in Piazza del Plebiscito per una nuova notte di musica e un progetto del quale è diventata da qualche anno un volto simbolo, Una Nessuna Centomila, il concerto benefico per sensibilizzare il pubblico contro la violenza sulle donne, messo in piedi con un cast ricco di artiste e artisti italiani.

Lo spettacolo evento, che ha raccolto cifre enormi devolute ai numerosi centri antiviolenza sparsi sul territorio nazionale, si tiene nel Mezzogiorno, per la prima volta, forte del successo delle storiche edizioni di Campovolo e dell'Arena di Verona.

La “chiamata alle arti” di Mannoia riunisce sullo stesso palco Emma, Elodie, Noemi, Malika Ayane, Rose Villain, Paola Turci, Francesca Michielin ma anche Francesco Gabbani, Ermal Meta, Coez, Bunori Sas e tanti altri perché il discorso riguarda le donne invitate ad avere coraggio e a fare rete ma soprattutto gli uomini, chiamati ad assumere una nuova responsabilità.

Il live, che ha fatto spazio a tanti appelli e a due emozionanti monologhi, interpretati da Veronica Gentili e da Anna Foglietta, sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5. Per la messa in onda sarà attivato anche il numero solidale per le donazioni ai centri della Calabria, Campania, Lombardia, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, per i quali sono stati già raccolti 500 mila euro. Ecco il racconto dei momenti salienti dello show.

Il messaggio: contro la violenza, contro la paura Quella sulle donne è una delle forme più evidenti nel nostro Paese della violenza che a tutti i livelli dilaga nel mondo d'oggi e la serata di Napoli Uno Nessuno Centomila è stata un'occasione per alcuni degli artisti più impegnati d'Italia per ribadirlo. I messaggi sono stati tantissimi e forti. L'obiettivo è inviarli a quante più persone possibile, ben oltre gli 11 mila di Piazza del Plebiscito che hanno mandato sold-out l'evento live.

Messaggi in musica e altri gridati a gran voce dal palco per abbattere l'indifferenza e ricordare alle vittime che non sono sole e che “La paura va sconfitta”, come dice più volte Mannoia che ha ricevuto il supporto di volti storici della Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui è Presidente Onorario, e nuovi artisti.

Tra un'esibizione e l'altra c'è tempo per un appello o per ricordare le tante inziative per cui servono fondi perché l'aiuto dura un anno intero, come spiegano Ermal Meta o anche Malika Ayane, attivi col Laboratorio artistico della Fondazione, e va portato ovunque, fin dentro casa, con l'educazione affettiva nelle famiglie, come spiegano (e fanno coi loro figli) fanno Elisa e Brunori Sas.

Se Francesca Michielin parla di patriarcato, BigMama evidenzia i problemi legati a nuove forme di violenza, quella digitale. Elodie, che si batte per la libertà delle donne anche con la sua musica, ricorda che nessuno ha il diritto di dire a un'altra persona cosa può fare e cosa no. Ariete ricorda quanto sia importante ascoltare le fragilità dei giovani a cui dà la parola sempre nei suoi concerti. Ermal Meta parla di responsabilità collettiva nell'affrontare le problematiche del tempo che stiamo vivendo.

I monologhi di Veronica Gentili e Anna Foglietta A strumenti fermi, Veronica Gentili sale sul palco per ricordare i numeri, impressionanti, del dramma delle donne in Italia: ne viene uccisa una ogni tre giorni e la colpa, spesso è del loro silenzio, racchiusa in tutto quello che non dicono. “Quando le donne non dicono restano in silenzio. Ma no, chi tace non acconsente”, dice la giornalista che sottolinea la paura e le cause di chi è costretto al silenzio, persone a cui bisogna restiture la voce.

Anna Foglietta entra sul palco mentre Paola Turci canta Bambini, brano del 1989 dallo spirito ancora vivo. Il suo è un appello contro l'indifferenza con gli occhi lucidi.

“Oggi per vivere servono occhi e cuore. Occhi per guardare, dove davvero occorre, e cuore per sentire, battere e sentire”, dice l'attrice che pronuncia parole forti che vanno oltre la causa femminile. Lei, che nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia è stata in prima linea con gli altri artisti nella giornata delle proteste Pro Pal e a sostegno della Global Sumud Flotilla, aggiunge: “Oggi per vivere servono due cose: vivere per chi muore e battersi per chi non ha cuore. Oggi per campare servono più cose una sveglia per testarci e un'altra per ricordarci che se un bambino piange, piange il mondo intero; che se un bambino soffre, soffre il mondo intero; che se un bambino muore, muore il mondo intero”, mentre si unisce a Paola Turci sul brano la piazza napoletana si alza in piedi. Qualcuno sventola una bandiera della Palestina. Mannoia, che la sfoggia sulla giacca, come spilla, si associa al momento che smuove le coscienze della società civile. Vedi anche Anna Foglietta sostiene la Palestina a Venezia

I duetti inediti e la scaletta dei brani cantati Una Nessuna Centomila è uno spettacolo che riunisce al microfono artisti che si conoscono ma che non hanno mai cantato a due voci i maggiori successi del loro repertorio e non solo.

La scelta dei brani è, naturalmente significativa. Canzoni d'amore e di resistenza si alternano ad altre piene di speranza (vedi Futura, cantata da Paola Turci e Malika Ayane) e gioia come La voglia, la pazzia ricantata da Mannoia con Gaia che sottolinea quanto la spensieratezza e l'allegria oggi sembrino le sfide più complicate.

Notevoli alcuni incontri vocali: Ariete e Francesca Michielin, una fusione delicata sulle note de L'ultima notte e L'amore esiste, Noemi ed Emma su Sono solo parole (a cui si è unito Rkomi con barre della sua Insuperabile).

Noemi e Gigi D'Alessio fanno cantare tutta la piazza su Non digli mai. Si balla sul mix Fa strano (Lady Marmelade) di BigMama con Gaia. Chiusura al ritmo di Eva + Eva con Annalisa e Rose Villain precedute da Elisa ed Elodie che hanno spinto al massimo sul sound elettronico di Together.



La scaletta (in ordine di esecuzione)



Fiorella Mannoia – Il peso del coraggio

Emma e Gigi D'Alessio – Cu' mme

Paola Turci e Malika Ayane – Futura

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani - Che sia benedetta

Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

Noemi, Emma. Rkomi – Sono solo parole

Gigi D'alessio e Noemi - Non dirgli mai

Gaia e Fiorella Mannoia – La voglia, la pazzia

Elisa e Brunori Sas – Anche fragile

Elisa – Gli ostacoli del cuore

Ariete e Francesca Michielin – L'ultima notte

Malika Ayane ed Ermal Meta – Ricomincio da qui

Rkomi – Il ritmo delle cose

BigMama e Gaia – Fa strano (Lady Marmelade)

Paola Turci e Anna Foglietta – Bambini

Francesco Gabbani e Noemi - Un sorriso dentro al pianto

Gaia – Chiamo io chiai tu

Ermal Meta e BigMama – Male più non fare

Coez – Qualcosa di grande

Fiorella Mannoia e Paola Turci - Bocca di rosa

Gigi D'Alessio - Filumé

Brunori Sas e Fiorella Mannoia – Canzone contro la paura

Annalisa – Maschio - Piazza San Marco - Bellissima

Elodie – Vertigine

Cez e Annalisa – La musica non c'è

Elodie ed Elisa – Together

Rose Villain – Trasparente

Rose Villain ed Annalisa – Eva + Eva