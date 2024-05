C'è tempo fino all'11 maggio per dare il proprio contributo alla Fondazione, nata per offrire un supporto concreto ai Centri Antiviolenza. E per dire, una volta per tutte, stop alla violenza contro le donne

Sabato 4 e venerdì 5 maggio, è andato in scena il maxi concerto Una Nessuna Centomila - In arena all'Arena di Verona. L'evento, che ha regalato al pubblico ore straordinarie all'insegna della musica italiana, aveva un obiettivo: raccogliere fondi da destinare ai Centri Antiviolenza. Fondi raccolti tramite la vendita dei biglietti, ma anche tramite gli sms solidali che fino all'11 maggio è possibile inviare.

Una nessuna centomila, sms per dire stop alla violenza

Per contribuire alla campagna lanciata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila è possibile inviare fino all'11 maggio un sms solidale al numero 45580. I soldi donati verranno utilizzati per sostenere i Centri Antiviolenza, e per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Perché, per invertire la rotta, c'è bisogno di tutti. E c'è bisogno di una rivoluzione culturale, che coinvolga anche l'arte col suo linguaggio. Musica, cinema e teatro possono fare tanto, esattamente come le scuole. Come donare? Tramite telefonata da numero fisso o via sms da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali, Geny, TWT e Convergenze.