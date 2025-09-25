Una Nessuna Centomila, i cantanti in scaletta del concerto a Napoli

Esplora tutte le offerte Sky
Una Nessuna Centomila, i cantanti in scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Napoli

Musica

Un cast eccezionale questa sera in piazza Plebiscito, già raccolti 500mila euro che verrano distribuiti a 10 centri anti violenza

È il giorno di Una Nessuna Centomila in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'appuntamento con questo grande momento di musica e sensibilizzazione, oltre che di raccolta fondi (già raggiunti 500mila euro destinati a dieci centri antiviolenza), è questa sera nel cuore del capoluogo campano e, ovviamente, l’evento è già sold out per un concerto straordinario in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne.

Giunta alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila sbarca per la prima volta nel Sud Italia. Una serata speciale, tra musica e impegno sociale, in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.

Capitanati da Fiorella Mannoia, sul palco si alterneranno Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili.

E poi ci sarà la partecipazione amichevole di Amadeus.

A CHI VANNO I 500MILA EURO GIA' RACCOLTI

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale. Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500mila euro, ripartiti tra dieci centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti proposti dai centri, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze:

  • CALABRIA - Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza - €50.000 euro 

  • CALABRIA - Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro - €50.000 euro 

  • CAMPANIA - Associazione Arcidonna Napoli - €50.000 euro

  • FRIULI VENEZIA GIULIA - G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste - €50.000 euro

  • LOMBARDIA - Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia - €50.000 euro

  • LOMBARDIA - Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano - €50.000 euro

  • PUGLIA - Associazione Io Sono Mia, Bari - €50.000 euro

  • SARDEGNA - Associazione Donne al Traguardo, Cagliari - €50.000 euro

  • SICILIA - Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa - €50.000 euro

  • SICILIA - Telefono Rosa Sicilia, Catania - €50.000 euro


Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

Spettacolo: Per te