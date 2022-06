“Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”, a Campovolo contro la violenza

Dopo due anni di attesa, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini, le protagoniste dell'attesissimo concerto di sabato 11 giugno, saliranno sul palco e insieme daranno vita a uno spettacolo ideato per raccogliere fondi destinati ai centri anti-violenza . I proventi del concerto andranno a strutture specializzate per fornire un supporto alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate. Sono già stati stanziati 200mila euro come donazioni a favore della 'Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate' e alla Fondazione Pangea Onlus per il progetto 'Emergenza Afghanistan'.

i duetti

Con le cantanti che si alterneranno sul palco duetteranno anche sette artisti uomini che hanno scelto di sostenere la causa: Caparezza con la Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Nannini ed Eros Ramazzotti con Pausini.

L'inizio del concerto è previsto per le 19.30 (cancelli aperti al pubblico dalle 11) nella maxi arena inaugurata sabato scorso con il concertone di Luciano Ligabue. Obiettivo centrato per gli organizzatori (Friends&Partners e Riservarossa) che hanno battezzato il concerto 'Una. Nessuna. Centomila' per tre motivi: "Una perché perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Nessuna perché nessuna donna deve più essere una vittima. Centomila come il numero delle voci che si potranno unire alle sette artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne".