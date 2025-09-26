Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Venerdì 26 e domenica 28 settembre, il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese. E così farà il 6, 7 e 8 ottobre, per un totale di dodici, imperdibili, appuntamenti
Zucchero è stato, e sarà protagonista di una serie di spettacoli all’Arena di Verona, cominciati il 16 settembre scorso. Le prossime date in programma? Venerdì 26 e domenica 28 settembre, e poi il 6, 7 e 8 ottobre. In attesa del tour negli stadi che, nei prossimi mesi, lo condurrà in giro per l'Italia.
La possibile scaletta
Martedì 16 settembre Zucchero ha dato il via a una serie di appuntamenti all’Arena di Verona. Questa la possibile scaletta che porterà sul palco nelle serate del 26 e 28 settembre:
- Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)
- Spirito nel buio
- Soul Mama
- Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…
- La canzone che se ne va
- Ci si arrende
- Blu
- Partigiano reggiano
- Vedo nero
- Pene
- Il volo
- Facile
- Con le mani
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
- Baila (Sexy Thing)
- Così celeste
- Un piccolo aiuto
- Donne
- Un soffio caldo
- Blues n. 5
- Miserere
- Nutbush City Limits
- Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) - solo band
- Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover) - solo band
- Dune mosse
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul profilo Instagram: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”.
Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album citiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con artisti internazionali: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton.
