Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Venerdì 26 e domenica 28 settembre, il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese. E così farà il 6, 7 e 8 ottobre, per un totale di dodici, imperdibili, appuntamenti

Zucchero è stato, e sarà protagonista di una serie di spettacoli all’Arena di Verona, cominciati il 16 settembre scorso. Le prossime date in programma? Venerdì 26 e domenica 28 settembre, e poi il 6, 7 e 8 ottobre. In attesa del tour negli stadi che, nei prossimi mesi, lo condurrà in giro per l'Italia.

La possibile scaletta

Martedì 16 settembre Zucchero ha dato il via a una serie di appuntamenti all’Arena di Verona. Questa la possibile scaletta che porterà sul palco nelle serate del 26 e 28 settembre:

  • Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)
  • Spirito nel buio
  • Soul Mama
  • Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…
  • La canzone che se ne va
  • Ci si arrende
  • Blu
  • Partigiano reggiano
  • Vedo nero
  • Pene
  • Il volo
  • Facile
  • Con le mani
  • Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
  • Baila (Sexy Thing)
  • Così celeste
  • Un piccolo aiuto
  • Donne
  • Un soffio caldo
  • Blues n. 5
  • Miserere
  • Nutbush City Limits
  • Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) - solo band
  • Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover) - solo band
  • Dune mosse
  • Diamante
  • X colpa di chi?
  • Diavolo in me

Approfondimento

Zucchero e Russell Crowe, online il video di Just Breathe

Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul profilo Instagram: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”.

Approfondimento

Zucchero pubblica album Discover II: "C'è poco amore in circolazione"

Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album citiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con artisti internazionali: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton.

FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Ottobre Alessandrino: cinema, ospiti e oltre 90 eventi in città

Cinema

Dal 27 settembre al 1° novembre torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, con oltre 90...

Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Musica

Venerdì 26 e domenica 28 settembre, il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese....

Oasis, all'asta la chitarra distrutta di Liam Gallagher

Musica

Il valore dello strumento, protagonista nel 2009 del litigio in un backstage a Parigi che...

Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"

Musica

La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26...

Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte

Cinema

La storia del ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia verrà raccontata in una...

Spettacolo: Per te