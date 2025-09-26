Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Venerdì 26 e domenica 28 settembre, il cantautore si esibirà nella suggestiva location veronese. E così farà il 6, 7 e 8 ottobre, per un totale di dodici, imperdibili, appuntamenti

Zucchero è stato, e sarà protagonista di una serie di spettacoli all’Arena di Verona, cominciati il 16 settembre scorso. Le prossime date in programma? Venerdì 26 e domenica 28 settembre, e poi il 6, 7 e 8 ottobre. In attesa del tour negli stadi che, nei prossimi mesi, lo condurrà in giro per l'Italia.

La possibile scaletta Martedì 16 settembre Zucchero ha dato il via a una serie di appuntamenti all’Arena di Verona. Questa la possibile scaletta che porterà sul palco nelle serate del 26 e 28 settembre: Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Ci si arrende

Blu

Partigiano reggiano

Vedo nero

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Così celeste

Un piccolo aiuto

Donne

Un soffio caldo

Blues n. 5

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) - solo band

Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover) - solo band

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me Approfondimento Zucchero e Russell Crowe, online il video di Just Breathe

Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul profilo Instagram: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”. Approfondimento Zucchero pubblica album Discover II: "C'è poco amore in circolazione"

Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album citiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con artisti internazionali: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton.