Oasis, all'asta la chitarra distrutta di Liam Gallagher

Il valore dello strumento, protagonista nel 2009 del litigio in un backstage a Parigi che aveva sancito la fine del gruppo, dovrebbe aggirarsi intorno alle 500.000 sterline, pari a oltre 572.000 euro
Sarà messa all’asta la chitarra Gibson ES-355 rossa degli anni Sessanta che, secondo Noel Gallagher, il fratello Liam aveva “distrutto” nel 2009 dopo il litigio nel backstage del festival Rock en Seine a Parigi, che aveva sancito la fine degli Oasis. All’epoca, la rottura era nell’aria, tra insulti sui social, dialoghi ridotti, viaggi separati in macchina per andare e tornare dai concerti e scioglimenti temporanei del gruppo. “Con un po’ di tristezza e grande sollievo vi annuncio che stasera ho lasciato gli Oasis”, aveva annunciato Noel sul sito web della band. “La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma sappiate che non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più”. In una delle prime interviste dopo la separazione, aveva aggiunto: “I dettagli sono tanti e non possono essere elencati. Quello che vi posso dire è che il livello di intimidazione verbale e violenta nei miei confronti e in quelli della mia famiglia e dei miei amici è diventato intollerabile. E la mancanza di sostegno e di comprensione del mio management non mi ha lasciato altra scelta”. Ora la chitarra incriminata potrebbe raggiungere la cifra di 500.000 sterline, pari a oltre 572.000 euro. In ogni caso, l’asta Propstore non si conclude qui, ma comprende sia la chitarra acustica Takamine FP460SC di Noel Gallagher, con la quale il musicista aveva registrato il celebre brano Wonderwall, sia altri 150 oggetti come gli occhiali colorati di John Lennon, che hanno un valore stimato di 300.000 sterline, e il cappello fedora bianco Smooth Criminal di Michael Jackson, con un valore che si aggira intorno alle 80.000 sterline. “Dagli inconfondibili occhiali di John Lennon alle iconiche chitarre di Noel Gallagher, questi non sono solo oggetti da collezione; sono pietre miliari culturali che hanno ispirato milioni di persone”, ha dichiarato Mark Hochman, esperto di musica presso Propstore. Nel frattempo, il tour reunion degli Oasis, tuttora in corso, dovrebbe garantire ai fratelli Gallagher un guadagno di circa 400 milioni di sterline.
NOEL GALLAGHER: "AVEVO DIMENTICATO QUANTO FOSSE DIVERTENTE SUONARE CON LIAM"
“È fantastico tornare in una band con Liam”, aveva dichiarato alla fine di agosto Noel Gallagher in un’intervista a Talksport. “Avevo dimenticato quanto fosse divertente”. Le liti degli Oasis, quindi, sembrerebbero ormai superate. Anzi, nell’intervista Noel aveva anche elogiato con ironia le doti vocali di Liam: “È intelligenza artificiale. Liam è fantastico, sono orgoglioso di lui. Essendo il frontman di una band da 16 anni, so quanto sia difficile. Non potrei fare gli stadi come li fa lui, non è nella mia natura, ma devo dire, è stato fantastico”. Allo stesso tempo, Noel aveva espresso stupore e commozione per l’accoglienza dei fan. “Completamente sbalordito”, aveva detto. “È difficile da descrivere a parole, in realtà. Ogni sera è la prima sera del pubblico, capisci cosa intendo? Quindi ogni sera ha la stessa energia. Ma è stato davvero incredibile. Di solito non sono a corto di parole, ma non riesco a esprimerlo bene”. Il gruppo aveva debuttato con la reunion lo scorso 4 luglio a Cardiff, un momento che Noel aveva poi ricordato con affetto. “Personalmente, ho sottovalutato enormemente quello che mi aspettava. Dopo circa cinque minuti, ho pensato, va bene, posso tornare negli spogliatoi e ricominciare da capo? Ho già suonato negli stadi, ma non mi vergogno a dirlo, le mie gambe sono diventate di gelatina dopo circa metà della seconda canzone. È stata una cosa incredibile, davvero incredibile”.
Approfondimento
©Getty
A cura di Camilla Sernagiotto