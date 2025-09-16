Benji e Fede, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo lo spettacolo di Roma, Benjamin Mascolo e Federico Rossi saranno protagonisti di un altro appuntamento live: venerdì 19 settembre al Kozel Carroponte di Milano

In occasione dei dieci anni dell’uscita dell’album 20:05, Benji e Fede saranno protagonisti di due appuntamenti live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

benji e fede a roma, la possibile scaletta Mercoledì 17 settembre Benji e Fede saranno in concerto alla Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a novembre al Forum di Assago: Che spettacolo

Musica animale

Tutta d’un fiato

Adrenalina

Lettera

Universale

Daisy

Rewind

Forte e chiaro

La festa più grande del mondo

Estate punk

Quello che resta

XX Settembre

Pesche

Finché le stelle non brillano

Amore Wi-Fi

Magnifico difetto

100mila

Ogni volta

Niente di speciale

Telepatico

Tutto per una ragione / Movimento lento

Hai un amico in me

Caro amico

Buona fortuna

New York

Moscow Mule

Dove e quando Dopo lo spettacolo di Roma, Benjamin Mascolo e Federico Rossi saranno protagonisti di un altro appuntamento live: venerdì 19 settembre al Kozel Carroponte di Milano. Approfondimento Benji & Fede: "Anni d'Oro è un brano che racconta i momenti felici"

Ad agosto il duo ha annunciato la realizzazione di un nuovo brano: "È successo davvero. Sotto un tramonto toscano, inseguendo la fine di un arcobaleno… abbiamo trovato una canzone. Una di quelle che, forse, capitano una sola volta nella vita”. Benji e Fede hanno aggiunto: “Non ci era mai successo di scriverne una così pura, preziosa, personale Avremmo voluto regalarvela subito, ma abbiamo capito che è meglio aspettare. Chissà… magari troverà il palco che merita. Nel frattempo, ce ne prendiamo cura, come si fa con le cose più importanti. Promesso”. Approfondimento Benji & Fede, il grande ritorno tra affiatamento e consapevolezze