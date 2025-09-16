Esplora tutte le offerte Sky
Benji e Fede, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica
©Getty

Dopo lo spettacolo di Roma, Benjamin Mascolo e Federico Rossi saranno protagonisti di un altro appuntamento live: venerdì 19 settembre al Kozel Carroponte di Milano

In occasione dei dieci anni dell’uscita dell’album 20:05, Benji e Fede saranno protagonisti di due appuntamenti live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

benji e fede a roma, la possibile scaletta

Mercoledì 17 settembre Benji e Fede saranno in concerto alla Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a novembre al Forum di Assago:

  • Che spettacolo
  • Musica animale
  • Tutta d’un fiato
  • Adrenalina
  • Lettera
  • Universale
  • Daisy
  • Rewind
  • Forte e chiaro
  • La festa più grande del mondo
  • Estate punk
  • Quello che resta
  • XX Settembre
  • Pesche
  • Finché le stelle non brillano
  • Amore Wi-Fi
  • Magnifico difetto
  • 100mila
  • Ogni volta
  • Niente di speciale
  • Telepatico
  • Tutto per una ragione / Movimento lento
  • Hai un amico in me
  • Caro amico
  • Buona fortuna
  • New York
  • Moscow Mule
  • Dove e quando

Dopo lo spettacolo di Roma, Benjamin Mascolo e Federico Rossi saranno protagonisti di un altro appuntamento live: venerdì 19 settembre al Kozel Carroponte di Milano.

Ad agosto il duo ha annunciato la realizzazione di un nuovo brano: "È successo davvero. Sotto un tramonto toscano, inseguendo la fine di un arcobaleno… abbiamo trovato una canzone. Una di quelle che, forse, capitano una sola volta nella vita”. Benji e Fede hanno aggiunto: “Non ci era mai successo di scriverne una così pura, preziosa, personale Avremmo voluto regalarvela subito, ma abbiamo capito che è meglio aspettare. Chissà… magari troverà il palco che merita. Nel frattempo, ce ne prendiamo cura, come si fa con le cose più importanti. Promesso”.

Dopo un periodo di pausa, nel 2024 Benji e Fede sono tornati insieme pubblicando il nuovo progetto discografico Rewind contenente anche i singoli Musica animale ed Estate punk. Tra i loro lavori più popolari troviamo sicuramente Siamo solo Noise, certificato doppio disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Lunedì, New York e il tormentone estivo Moscow Mule. Spazio anche alle collaborazioni: da Tutto per una ragione con Annalisa (FOTO) a On Demand in collaborazion con Shade. Nel maggio di quest'anno la formazione ha pubblicato il singolo Stupido me, stupida te alzando il sipario su un nuovo capitolo musicale.

FOTOGALLERY

1/14
