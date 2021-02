L’artista, storico membro del duo che ha annunciato la separazione nel febbraio del 2020, è nato a Modena il 22 febbraio del 1994. L’idolo di milioni di teenager, di comune accordo con Benjamin Mascolo, ha deciso di proseguire la sua carriera come solista ed è stato anche al centro del gossip per via della sua relazione con la modella e influencer Paola Di Benedetto