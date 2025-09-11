Tananai, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Nell’ottobre dello scorso anno il cantautore ha pubblicato il progetto più recente CalmoCobra contenente anche il tormentone estivo Storie brevi in collaborazione con Annalisa
A pochi giorni dal grande concerto all’Ippodromo di Milano, Tananai chiuderà il tour estivo con uno spettacolo alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
tananai in concerto alla reggia di caserta, la possibile scaletta
Sabato 13 settembre il cantautore concluderà la lunga tournée con uno show in programma sul palco della Reggia di Caserta: "Dire che sono contento è poco, ho voluto fortemente questa data come gran finale del tour". Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Tango (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Baby Goddamn a Bella madonnina passando per Esagerata, Booster, Punk Love Storia, Ragni e Pasta. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a Jesolo nel 2024:
- Fango
- Booster
- Quelli come noi
- Nera salsa di soia
- Veleno
- Vaniglia
- Androne
- Ragni
- Guarda cosa hai fatto
- Pasta
- Punk Love Storia
- Gli anni migliori
- Baby goddamn
- Calcutta
- Giugno
- Campo minato
- Tre quarti
- Abissale
- Esagerata
- Sesso occasionale
- Margherita
- Nessun confine
- Tango
- Maleducazione
- Piccola Gabber
- Radiohead
- Rave, eclissi
Il cantautore ha parlato del tour in un post condiviso sul suo profilo Instagram: "Chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi".
Nel febbraio del 2022 Tananai si è fatto conoscere al grande pubblico presentando Sesso occasionale in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Negli anni successivi l’artista ha collezionato una serie di successi: dal brano Abissale a Tango, proposto sul palco del Teatro Ariston in occasione dell’edizione 2023 della kermesse musicale. Nell’ottobre del 2024 il cantautore ha pubblicato l'album CalmoCobra contenente anche il duetto Storie brevi con Annalisa (FOTO). Tra le collaborazioni citiamo La dolce vita con Fedez e Mara Sattei e Un altro mondo con Merk & Kremont e Marracash.
In occasione dell’anniversario dell’uscita dell’EP Piccolo boati, Tananai ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Cinque anni fa iniziava questo nostro viaggio pazzerello. Usciva il mio primo EP Piccoli boati e ogni volta che faccio un concerto e sento cantare queste vecchie canzoni mi si riempie il cuore di non so bene cosa ma una bellissima cosa”.
L’artista 29enne ha iniziato dieci anni fa producendo musica elettronica con lo pseudonimo Not for Us, poi nel 2018 è arrivata la svolta cantautorale con il singolo d’esordio “Volersi male”. Due le partecipazioni a Sanremo, una nel 2022 con “Sesso occasionale” e una nel 2023 con “Tango”. I suoi testi parlano spesso della complessità dell’amore, alternando toni più malinconici a ritmi più pop