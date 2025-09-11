Tananai, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Sabato 13 settembre il cantautore concluderà la lunga tournée con uno show in programma sul palco della Reggia di Caserta: "Dire che sono contento è poco, ho voluto fortemente questa data come gran finale del tour". Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la voce di Tango ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Baby Goddamn a Bella madonnina passando per Esagerata, Booster, Punk Love Storia, Ragni e Pasta. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti a Jesolo nel 2024:

Il cantautore ha parlato del tour in un post condiviso sul suo profilo Instagram: "Chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi".

Nel febbraio del 2022 Tananai si è fatto conoscere al grande pubblico presentando Sesso occasionale in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Negli anni successivi l’artista ha collezionato una serie di successi: dal brano Abissale a Tango, proposto sul palco del Teatro Ariston in occasione dell’edizione 2023 della kermesse musicale. Nell’ottobre del 2024 il cantautore ha pubblicato l'album CalmoCobra contenente anche il duetto Storie brevi con Annalisa (FOTO). Tra le collaborazioni citiamo La dolce vita con Fedez e Mara Sattei e Un altro mondo con Merk & Kremont e Marracash.