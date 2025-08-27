MTV VMAs 2025, Doja Cat e Post Malone tra i performer dell'evento

Ai VMAs 2025 arrivano Doja Cat, Post Malone e Tate McRae, tra debutti e grandi ritorni sul palco di New York. Mariah Carey sarà premiata con il Video Vanguard Award e regalerà un medley dei suoi successi. A guidare la serata, il rapper LL Cool J, mentre Lady Gaga domina le nomination.

La line-up dei MTV Video Music Awards 2025 si arricchisce di nuove stelle. Dopo l’annuncio delle nomination, MTV ha confermato che Doja Cat, Post Malone e Tate McRae saliranno sul palco dell’UBS Arena di Long Island il prossimo 7 settembre, in una serata che si preannuncia ricca di debutti, ritorni e celebrazioni speciali.

Doja Cat e il nuovo singolo in anteprima TV Tra le esibizioni più attese c’è senza dubbio quella di Doja Cat, che porterà sul palco dei VMAs per la prima volta in televisione il suo nuovo singolo Jealous Type. L’artista, che aveva condotto la cerimonia nel 2021, è anche in lizza per il premio Best K-Pop grazie alla collaborazione con LISA e RAYE nel brano Born Again. Leggi anche MTV VMAs, Mariah Carey riceverà il Video Vanguard Award

Post Malone, un ritorno dopo sette anni Grande attesa anche per il ritorno di Post Malone, che non calcava il palco dei VMAs dal 2018. Quest’anno è nominato per Best Collaboration con Blake Shelton grazie al successo country Pour Me a Drink. La sua esibizione segnerà uno dei momenti clou della serata, riportando sul palco uno degli artisti più amati dal pubblico americano. Vedi anche MTV VMAs 2025, i primi performer: da Sabrina Carpenter a Ricky Martin

Tate McRae, la rivelazione pop Per Tate McRae sarà invece un debutto: la giovane cantautrice canadese, reduce da un’annata di grande successo, ha ottenuto ben quattro nomination — tra cui Song of the Year e Best Pop Artist. La sua performance segnerà il passaggio definitivo dallo status di promessa a quello di nuova protagonista del pop internazionale. Leggi anche MTV VMAs 2025, il conduttore sarà LL Cool J

Le altre performance e gli ospiti Accanto ai tre nomi principali, si esibiranno anche Jelly Roll e Conan Gray, a conferma di un cast che mescola generazioni e generi musicali. Sul fronte dei riconoscimenti speciali, la serata sarà segnata dall’omaggio a Mariah Carey, che riceverà il prestigioso Video Vanguard Award e regalerà al pubblico un medley dei suoi più grandi successi. A condurre lo show sarà LL Cool J, per la prima volta presentatore unico della cerimonia dopo aver condiviso il palco nel 2022. Vedi anche MTV Video Music Awards 2025, tutte le nomination. FOTO