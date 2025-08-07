Alessandra Amoroso, la possibile scaletta del concerto a Lecce

DALLA GRAVIDANZA AL NUOVO ALBUM IO NON SAREI

Alessandra Amoroso, che è anche all’ottavo mese di gravidanza, non si è mai fermata, tranne per le ultime tre date del tour che aveva deciso di cancellare in vista del parto, previsto per il 9 settembre. L’ex vincitrice di Amici aspetta infatti una bambina, che si chiamerà Penelope Maria. “So che la mia è una condizione da privilegiata, perché la gravidanza e la maternità per molte donne coincidono con la perdita del lavoro o con la necessità di scegliere tra carriera e famiglia”, aveva dichiarato lo scorso giugno, come riporta l’Ansa. Sulle pagine del nuovo numero del settimanale Grazia, poi, l’artista ha risposto alle critiche che spesso vengono indirizzate alle donne: “Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Mi viene da chiedere: “Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?”. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour”. A supportarla in ogni scelta c’è in ogni caso il suo compagno e futuro papà della piccola, Valerio Pastore, sound designer di 31 anni, che, quindi, ha otto anni di differenza con la fidanzata, che ne ha invece 38. Entrambi hanno scelto di vivere la loro relazione lontani dai riflettori. Sul fronte musicale, la popstar sta poi vivendo anche il grande successo del suo ultimo album, Io non sarei, uscito a fine maggio, che contiene anche le collaborazioni con altre due star della musica italiana: il brano Serenata con Serena Brancale e la canzone Mezzo rotto con BigMama. “Io non sarei, nel senso che non sarei diventata quello che sono oggi, se non avessi vissuto tutto quello che ho vissuto”, aveva spiegato in merito al disco. “All'inizio della mia carriera non mi sentivo meritevole, non mi capacitavo di tutta la bellezza che mi ha accompagnato. Ma ora mi dico che le scelte che ho fatto, le ho fatte io. Oggi mi vedo per quella che sono e c'è accoglienza nei miei confronti. Nell'album ci sono tante sfaccettature di ciò che sono, rappresenta la mia completezza come donna".