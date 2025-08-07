Alessandra Amoroso, la possibile scaletta del concerto a Lecce

Giovedì 7 agosto alle ore 21:30 la cantante salentina si esibirà nell’ultima tappa del Fino a qui Summer Tour 2025, inserita nel cartellone dell’Oversound Music Festival 2025 alle Cave del Duca
Stasera, giovedì 7 agosto, alle ore 21:30, Alessandra Amoroso si esibirà nell’ultima tappa del Fino a qui Summer Tour 2025 nel cartellone dell’Oversound Music Festival 2025 alle Cave del Duca di Lecce. Dopo settimane in giro per l’Italia tra festival, arene e piazze, la cantante salentina concluderà così il viaggio musicale estivo tra i suoi grandi successi.
LA POSSIBILE SCALETTA
Nonostante Alessandra Amoroso non abbia diffuso una scaletta ufficiale delle canzoni del concerto a Lecce, ecco una possibile setlist basata sull’ordine dei brani eseguiti nel recente show di sabato 2 agosto a Forte dei Marmi, in Toscana:
- La stessa
- Camera 209
- Forza e coraggio
- Tutte le volte
- Notti blu
- Cose stupide
- Fidati ancora di me
- Avrò cura di tutto
- Stupendo fino a qui
- Amore puro
- Difendimi per sempre
- Stupida
- Estranei a partire da ieri
- Il nostro tempo
- Tutte le cose che io so
- Fino a qui
- Si mette male
- Mezzo rotto
- Io non sarei
- Serenata
- Comunque andare
- Vivere a colori
- Immobile
DALLA GRAVIDANZA AL NUOVO ALBUM IO NON SAREI
Alessandra Amoroso, che è anche all’ottavo mese di gravidanza, non si è mai fermata, tranne per le ultime tre date del tour che aveva deciso di cancellare in vista del parto, previsto per il 9 settembre. L’ex vincitrice di Amici aspetta infatti una bambina, che si chiamerà Penelope Maria. “So che la mia è una condizione da privilegiata, perché la gravidanza e la maternità per molte donne coincidono con la perdita del lavoro o con la necessità di scegliere tra carriera e famiglia”, aveva dichiarato lo scorso giugno, come riporta l’Ansa. Sulle pagine del nuovo numero del settimanale Grazia, poi, l’artista ha risposto alle critiche che spesso vengono indirizzate alle donne: “Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Mi viene da chiedere: “Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?”. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour”. A supportarla in ogni scelta c’è in ogni caso il suo compagno e futuro papà della piccola, Valerio Pastore, sound designer di 31 anni, che, quindi, ha otto anni di differenza con la fidanzata, che ne ha invece 38. Entrambi hanno scelto di vivere la loro relazione lontani dai riflettori. Sul fronte musicale, la popstar sta poi vivendo anche il grande successo del suo ultimo album, Io non sarei, uscito a fine maggio, che contiene anche le collaborazioni con altre due star della musica italiana: il brano Serenata con Serena Brancale e la canzone Mezzo rotto con BigMama. “Io non sarei, nel senso che non sarei diventata quello che sono oggi, se non avessi vissuto tutto quello che ho vissuto”, aveva spiegato in merito al disco. “All'inizio della mia carriera non mi sentivo meritevole, non mi capacitavo di tutta la bellezza che mi ha accompagnato. Ma ora mi dico che le scelte che ho fatto, le ho fatte io. Oggi mi vedo per quella che sono e c'è accoglienza nei miei confronti. Nell'album ci sono tante sfaccettature di ciò che sono, rappresenta la mia completezza come donna".
