Sfera Ebbasta, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Quest’estate il rapper sta dominando le classifiche con il singolo Yakuza in collaborazione con Elodie. Il 13 settembre Sfera Ebbasta e Shiva saranno in concerto a Fiera Milano Live

In attesa dell’appuntamento del 13 settembre sul palco di Fiera Milano Live insieme a Shiva, Sfera Ebbasta ( FOTO ) porterà la sua musica a Gallipoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

Lunedì 4 agosto Sfera Ebbasta sarà in concerto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Stando a punto riportato su Ticketone , l’appuntamento avrà inizio alle ore 22.30 . Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani proposti al concerto di Padova nel marzo di quest’anno:

Dopo il concerto di Gallipoli, il rapper proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti in programma il 14 agosto a Olbia e il 30 dello stesso mese a San Benedetto del Tronto. Inoltre, il 13 settembre l’artista sarà protagonista dell’appuntamento Santa Money Gang - One Night Only con Shiva sul palco di Fiera Milano Live.