Robbie Williams, la possibile scaletta del concerto a Trieste

In autunno Robbie Williams pubblicherà il nuovo album Britpop contenente il singolo Rocket uscito nel maggio di quest’anno. Tra le canzoni più amate dell'artista troviamo Angels, Feel, Come Undone, Misunderstood e Candy

Robbie Williams ( FOTO ) porterà la sua musica sul palco dello stadio Nereo Rocco di Trieste per l’unica data italiana del Britpop Tour . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

robbie williams a trieste, la possibile scaletta del concerto

Dall’affermazione con i Take That al successo solista, Robbie Williams è tra i più grandi artisti di tutti i tempi. In questi mesi il cantante di Feel è impegnato con il Britpop Tour che si concluderà il 7 ottobre a Istanbul. Giovedì 17 luglio Robbie Williams si esibirà sul palco dello stadio Nereo Rocco.

Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Robbie Williams non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 12 luglio a Vienna:

Rocket

Let Me Entertain You

Song 2 / Seven Nation Army / Living’ on a Prayer

Monsoon

Rock DJ

Love My Life

Strong

The Road to Mandalay

Supreme

Tripping / Better Man / Sexed Up / Candy

Relight My Fire

Something Beautiful

Millennium

Theme From New York, New York

Come Undone

Kids

Tripping / Y.M.C.A. / Wonderwall / Should I Stay or Should I Go / Just Can’t Get Enough

She’s the One

My Way

Feel

Angels